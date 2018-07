Amazon Black Friday 2018 | data in Italia | offerte e anticipazioni

correttainformazione

(Di sabato 14 luglio 2018) Si avvicina il periodo migliore dell’anno per dedicarsi allo shopping! I più accaniti di noi lo sanno fin troppo bene, e ogni anno spendono un po’ del loro tempo e delle loro energie per prepararsi ad affrontare il fatidico appuntamento con quello che viene definitoormai famosa in tutto il mondo per via delle incredibilie degli straordinari sconti a cui si può avere accesso su un vastissimo range di prodotti – i prodotti messi in vendita da chi aderisce all’iniziativa –. Ilè ormai un fenomeno mondiale. Ma agli inizi fu negli Stati Uniti che si diffuse e che l’iniziativa fu ideata. Di fatto, ilcade all’indomani di una festa che è tutta americana: il giorno del Ringraziamento! Più nello specifico, cade ogni anno il primo venerdì dopo il giorno del ringraziamento. Per questoinfatti, dovrete tenervi – per quanto possibile – ...