Amanda Knox Il delitto di Perugia dieci anni dopo | chi uccise Meredith Kercher? Sabato

La nuova vita di Amanda Knox - nel programma Facebook The Scarlet Letter Reports : Amanda Knox intervista. Chiede. Si commuove. Solidarizza. L’ultimo capitolo della giovane finita in balìa della giustizia italiana si celebra in The Scarlet Letter Reports, un programma via Facebook in cui si occupa, nella parte dell’inviata «di donne a cui è stata distrutta la reputazione come accadde a me». Meno di dieci minuti per storia, in un faccia a faccia con la vittima. Le prime puntate su Amber Rose e su Daisy Coleman, violentata ...

Amanda Knox : “Trattata da puttana ma non odio l’Italia - ai miei figli parlerò in italiano” : L'ex studentessa statunitense, assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, torna a parlare del suo caso, ammettendo: "Non odio l'Italia ma provo rabbia nei confronti del pm e di alcun giornalisti"Continua a leggere

“Ora parlo…”. Amanda Knox - 11 anni dopo il delitto di Perugia. Proprio quando il sipario sembrava calare - ecco nuove dichiarazioni della ragazza di Seattle : Quasi 11 anni dal delitto di Perugia. Undici anni da quella notta in cui Meredith Kercher venne massacrata. Un omicidio che dopo 3 gradi di giudizio non ha ancora un assassino. L’unico a finire in carcere è stato Rudy Guede, concorso in omicidio decisero i giudici. I due principali indagati, Raffaele Sollecito e Amanda Knox, hanno ripreso la loro vita di tutti i giorni. Proprio quando il sipario sembrava calare su loro due ecco che la ragazza ...

Amanda Knox conduttrice/ The Scarlet Letters Report : "voce alle donne linciate e infangate come me" : donne linciate, accusate e distrutte da pregiudizi e "processi", Amanda Knox riparte dall'aiutare gli altri con il suo The Scarle Letters Report in cui condurrà una serie di interviste.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:59:00 GMT)

Amanda Knox E IL SUO PROGRAMMA IN DIFESA DELLE DONNE UMILIATE : ' Sarei potuta essere la persona più perversa del mondo , ma ciò non avrebbe dovuto influire sulle indagini perché non aveva nulla a che fare con le prove del caso ', ha confessato. ' Per me la sfida ...

Donne svergognate - Amanda Knox conduce 'Scarlet letter reports' Video : Un programma Social che parlera' di Donne 'svergognate' è quello che condurra' Amanda Knox [Video], la giovane americana prima imputata e poi definitivamente assolta per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera del 1° novembre 2007. La notizia la si apprende dal canale Lifestyle dell'Ansa. Lo show, dal titolo Scarlet letter reports, sara' spalmato in cinque puntate e andra' in onda su Facebook Watch per ...