Allenatori serie A | Ancelotti l' unica novità sulla panchina delle big

“Gli Allenatori potranno chiamare il Var” - altra svolta per il campionato di Serie A : altra svolta per quanto riguarda il campionato di Serie A, gli allenatori potranno chiamare il Var, ecco le importanti dichiarazioni del designatore Nicola Rizzoli, intervenuto a Napoli durante la giornata conclusiva di Football Leader. “Abbiamo chiesto all’IFAB la possibilità, per gli allenatori, di richiedere l’intervento del VAR per due volte nel corso di una partita. Quest’anno ha commesso 17 errori, solo 8 hanno inciso sul risultato ...

Serie A - panchine roventi : tutto sul mercato Allenatori : Una stagione ormai conclusa, un'altra da iniziare a programmare al meglio. Acquisti, cessioni, giovani da valorizzare sì, ma prima ancora le panchine: sono tante infatti le squadre della nostra Serie ...

Panchine Serie A - ecco tutti gli Allenatori della prossima stagione squadra per squadra [FOTO] : 1/20 Atalanta ...

Probabili formazioni Serie A/ Mosse - dubbi e scelte degli Allenatori per la 38^ giornata : Probabili formazioni Serie A: le Mosse degli allenatori e gli assenti annunciati in vista delle partite per la 38^ giornata, l'ultima del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:21:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - dubbi e scelte degli Allenatori per le partite della 42^ giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse, gli assenti e i ballottaggi degli allenatori in vista della 42^ giornata, l'ultima del campionato cadetto 2017-2018.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:14:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli Allenatori nella 37^ giornata : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista della 37^ giornata del primo campionato italiano. Quanti e quali gli assenti e gli squalificati oggi?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:25:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - scelte e dubbi degli Allenatori per la 41^ giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori, gli assenti e gli squalificati in vista della 41^ giornata della cadetteria, penultimo turno della regular season.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 04:13:00 GMT)

Serie B : terremoto Allenatori - ecco le ultime novità Video : Con il posticipo serale Empoli-Cremonese si chiude la 40a giornata del campionato di Serie B che ha regalato come al solito emozioni a non finire, sia in testa che in coda alla classifica. Per la zona salvezza c'è da registrare la condanna della Ternana e della Pro Vercelli che a questo punto possono sperare solo nell'aggancio ai play out. La Salernitana [Video] conquista la matematica certezza della permanenza, dopo la vittoria contro la Virtus ...

Serie B : terremoto Allenatori - ecco le ultime novità : Con il posticipo serale Empoli-Cremonese si chiude la 40a giornata del campionato di Serie B che ha regalato come al solito emozioni a non finire, sia in testa che in coda alla classifica. Per la zona salvezza c'è da registrare la condanna della Ternana e della Pro Vercelli che a questo punto possono sperare solo nell'aggancio ai play out. La Salernitana conquista la matematica certezza della permanenza, dopo la vittoria contro la Virtus Entella ...

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - dubbi e scelte degli Allenatori (40^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella 40^ giornata di campionato. Occhio a Caputo-Donnarumma, la coppia da gol.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:33:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli Allenatori per le partite nella 36^ giornata : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 36^ giornata del campionato. Allegri senza Pjanic, squalificato dal giudice sportivo.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 05:55:00 GMT)