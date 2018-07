Alle 4 50 una scossa di terremoto  di magnitudo 4 4 ha svegliato Tropea

Una scossa di terremoto magnitudo 4.4 ha svegliato Alle 4.50 Tropea : alle 04.50 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. Ad ora non si registrano danni , ma tanta paura

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ Parla lui e lancia una frecciatina Alle riviste di gossip : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Dopo vari rumors e indiscrezioni, il pilota rompe il silenzio e svela la verità rsui social rispondendo alle domande dei fan.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Juve - Caldara : "CR7? Non vedo l'ora di Allenarmi con lui. Qui c'è una mentalità vincente" : La grandezza di CR7 la cogli da tanti aspetti. Il volto di Mattia Caldara si illumina quando parla del portoghese e molte domande nella sue prima conferenza stampa da giocatore della Juventus vanno in ...

Chelsea : Sarri nuovo Allenatore - Conte out - una telenovela all’italiana : La grande metamorfosi è pressoché fatta, nonostante si attendono ancora gli annunci. Strana situazione quella che da qualche giorno va in scena a Cobham, sede del Chelsea, dove tutti aspettano il nuovo allenatore Maurizio Sarri anche se la squadra si è finora allenata agli ordini dell’ormai ex Antonio Conte. Definirlo un paradosso è il minimo, anche perché i tifosi preferiscono termini più forti come “disorganizzazione” e “impreparazione” ...

CHELSEA-CONTE - ESONERO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO/ Si rischia una causa. Terry però esalta l'ex Allenatore : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Tragedia Alle porte di San Severo : scontro auto-moto - c'è una vittima : Tragedia alle porte di San Severo , dove una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della Statale 16 , da via Lucera, . Il fatto è successo intorno alle 19 circa: stando ad ...

Miss Italia - la sfida di Chiara. Alle selezioni con una protesi alla gamba : Chiara nonostante la protesi pratica vari sport: va in canoa, fa windsurf, si arrampica sui muri di roccia e si dedica all'attività di sub. "Ma non avrei mai pensato di poter sfilare a Miss Italia ...

Lecce - denunciati e sospesi 9 dipendenti comunali. Andavano Alle slot e dal parrucchiere in orario di lavoro : Pizzicati al mercato, dal parrucchiere e addirittura mentre giocavano alle slot machine. Tutto in orario di lavoro. Nove dipendenti in servizio al Comune di Lecce e nella Lupiae Servizi Spa, società ‘in house’ dello stesso ente, sono stati interdetti dall’esercizio del pubblico ufficio al termine di indagini della Guardia di Finanza sull’assenteismo dal posto di lavoro. I finanzieri hanno estrapolato oltre 4mila riprese video e ...

DAlle analisi scientifiche Alle soluzioni per i decisori pubblici : una partnership internazionale e innovativa tra CMCC e RFF : È nato un nuovo istituto di ricerca transatlantico dedicato ai cambiamenti climatici e all’economia delle risorse naturali. La Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, in partnership con RFF – Resources for the Future, il think tank per l’energia e l’economia dell’ambiente di Washington DC, hanno inaugurato lo European Institute on Economics and the Environment (EIEE). La creazione ...

Nato - Trump : “Alleati spenderanno di più”/ Macron e Conte lo smentiscono : “Nessuna spesa aggiuntiva” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Trump : "Da Alleati impegno a pagare più spese militari| Conte : nessuna spesa aggiuntiva da Italia : Giallo sulla possibile uscita degli Usa dalla Nato. Trump: "Potrei farlo ma non è più necessario dopo i 33 mld in più dagli alleati". Ma Italia e Francia frenano: nessuna spesa aggiuntiva da noi

UN MONDO DI STORIE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE Q.GAMBINI : MARTEDI' 17 LUGLIO - Alle ORE 17.00 - TERZO APPUNTAMENTO DI STAGIONE : ... da giugno a settembre, sette appuntamenti, con orario dALLE 17.00 ALLE 18.30, alternati: quattro ALLA BIBLIOTECA Quarantotti Gambini e tre in diverse location scelte dALLA BIBLIOTECA del MONDO ACCRI.

Chi è Chiara Bordi? L’aspirante Miss Italia con una protesi alla gamba - la 17enne simbolo di coraggio e bellezza [GAlleRY] : Chiara Bordi potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione di Miss Italia, la 17enne dopo un incidente ha perso la gamba ed ora è simbolo di coraggio per chi come lei porta una protesi Lei è una 17enne con un coraggio di una leonessa. Stiamo parlando di Chiara Bordi, aspirante protagonista della prossima edizione di Miss Italia, che si è presentata alle preselezioni del concorso di bellezza con una protesi alla gamba. La ...

Terrificante incontro ravvicinato in Florida : squalo attacca la lenza di una donna su una piattaforma gAlleggiante [VIDEO] : Un Terrificante video ha catturato uno squalo che attacca la lenza di una canna da pesca mentre una donna cerca di tirare su il pesce che aveva abboccato. Lexis Chancey era seduta su una piattaforma galleggiante a Stuart, in Florida, durante una battuta di pesca. La ventenne aveva realizzato di aver pescato un pesce e cercava di tirarlo su quando improvvisamente è sprofondato nuovamente in acqua. Chancey era riuscita a portare il pesce in ...