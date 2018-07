Alle 4.50 una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha svegliato Tropea : Alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. Ad ora non si registrano danni , ma tanta paura

Una scossa di terremoto magnitudo 4.4 ha svegliato Alle 4.50 Tropea : alle 04.50 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. Ad ora non si registrano danni , ma tanta paura

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ Parla lui e lancia una frecciatina Alle riviste di gossip : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Dopo vari rumors e indiscrezioni, il pilota rompe il silenzio e svela la verità rsui social rispondendo alle domande dei fan.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Juve - Caldara : "CR7? Non vedo l'ora di Allenarmi con lui. Qui c'è una mentalità vincente" : La grandezza di CR7 la cogli da tanti aspetti. Il volto di Mattia Caldara si illumina quando parla del portoghese e molte domande nella sue prima conferenza stampa da giocatore della Juventus vanno in ...

Chelsea : Sarri nuovo Allenatore - Conte out - una telenovela all’italiana : La grande metamorfosi è pressoché fatta, nonostante si attendono ancora gli annunci. Strana situazione quella che da qualche giorno va in scena a Cobham, sede del Chelsea, dove tutti aspettano il nuovo allenatore Maurizio Sarri anche se la squadra si è finora allenata agli ordini dell’ormai ex Antonio Conte. Definirlo un paradosso è il minimo, anche perché i tifosi preferiscono termini più forti come “disorganizzazione” e “impreparazione” ...

CHELSEA-CONTE - ESONERO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO/ Si rischia una causa. Terry però esalta l'ex Allenatore : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Tragedia Alle porte di San Severo : scontro auto-moto - c'è una vittima : Tragedia alle porte di San Severo , dove una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della Statale 16 , da via Lucera, . Il fatto è successo intorno alle 19 circa: stando ad ...

Lecce - denunciati e sospesi 9 dipendenti comunali. Andavano Alle slot e dal parrucchiere in orario di lavoro : Pizzicati al mercato, dal parrucchiere e addirittura mentre giocavano alle slot machine. Tutto in orario di lavoro. Nove dipendenti in servizio al Comune di Lecce e nella Lupiae Servizi Spa, società ‘in house’ dello stesso ente, sono stati interdetti dall’esercizio del pubblico ufficio al termine di indagini della Guardia di Finanza sull’assenteismo dal posto di lavoro. I finanzieri hanno estrapolato oltre 4mila riprese video e ...

DAlle analisi scientifiche Alle soluzioni per i decisori pubblici : una partnership internazionale e innovativa tra CMCC e RFF : È nato un nuovo istituto di ricerca transatlantico dedicato ai cambiamenti climatici e all’economia delle risorse naturali. La Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, in partnership con RFF – Resources for the Future, il think tank per l’energia e l’economia dell’ambiente di Washington DC, hanno inaugurato lo European Institute on Economics and the Environment (EIEE). La creazione ...

Trump : "Da Alleati impegno a pagare più spese militari| Conte : nessuna spesa aggiuntiva da Italia : Giallo sulla possibile uscita degli Usa dalla Nato. Trump: "Potrei farlo ma non è più necessario dopo i 33 mld in più dagli alleati". Ma Italia e Francia frenano: nessuna spesa aggiuntiva da noi

UN MONDO DI STORIE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE Q.GAMBINI : MARTEDI' 17 LUGLIO - Alle ORE 17.00 - TERZO APPUNTAMENTO DI STAGIONE : ... da giugno a settembre, sette appuntamenti, con orario dALLE 17.00 ALLE 18.30, alternati: quattro ALLA BIBLIOTECA Quarantotti Gambini e tre in diverse location scelte dALLA BIBLIOTECA del MONDO ACCRI.

Chi è Chiara Bordi? L’aspirante Miss Italia con una protesi alla gamba - la 17enne simbolo di coraggio e bellezza [GAlleRY] : Chiara Bordi potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione di Miss Italia, la 17enne dopo un incidente ha perso la gamba ed ora è simbolo di coraggio per chi come lei porta una protesi Lei è una 17enne con un coraggio di una leonessa. Stiamo parlando di Chiara Bordi, aspirante protagonista della prossima edizione di Miss Italia, che si è presentata alle preselezioni del concorso di bellezza con una protesi alla gamba. La ...