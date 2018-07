Allarme Listeria : prosciutto Fiorucci ritirato - lotto e confezione : Il batterio della Listeria continua a far tremare l’Italia: stavolta il prodotto ritirato è il prosciutto cotto della nota marca “Fiorucci”. Si tratta di quello venduto in vaschette da 90 gr nella denominazione “Quanto Basta”. Il lotto ritirato è il numero 8278001840, con scadenza 05/08/2018 presente in tre supermercati (IPERCOOP ABRUZZO DI CHIETI, IPERCOOP LE ZAGARE DI CATANIA, IPERCOOP LE GINESTRE DI ...

Listeria - continua l’Allarme : richiamato il mix di verdure surgelate Pinguin : Un lotto di mix di verdure surgelate a marchio Pinguin è stato richiamato dal Ministero della Salute per la presenza di Listeria monocyotgenes. Si tratta di confezioni in formato da 2,5 kg, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019, prodotte da Greenyard Frozen Belgium, in uno stabilimento in Ungheria. E’ il terzo richiamo in Italia, dopo le verdure surgelate Freshona e i minestroni Findus, a causa del focolaio europeo di ...

Allarme Listeria. Ministero della Salute ritira Pecorino Toscano DOP Stagionato : Il formaggio in questione è del marchio Pascoli Italiani ed è stato prodotto da Rocca Toscana Formaggi s.r.l. Un altro richiamo dopo quello dei minestroni della Findus. Il rischio è sempre legato alla possibile presenza del batterio responsabile della malattia listeriosi.Continua a leggere

Rischio listeria nei minestroni surgelati - è Allarme : Si allarga il ritiro di lotti di alcuni vegetali surgelati per il Rischio listeria. Dopo che Findus , in via precauzionale, ha richiamato volontariamente alcuni prodotti ' Minestrone ', Lidl oggi fa ...

Listeria - Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati. Allarme in tutta Europa : altri marchi coinvolti : Si allarga l'Allarme Listeria che ha già spinto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti di prodotti surgelati. Ci sarebbero altri marchi coinvolti e i...

Rischio Listeria - Allarme in Europa : Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati. Altri marchi coinvolti : Si allarga l'allarme Listeria che ha già spinto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti di prodotti surgelati. Ci sarebbero Altri marchi coinvolti e i...

Rischio Listeria - Allarme in Europa : Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati Altri marchi coinvolti : Findus ritira alcuni lotti di minestrone surgelato per Rischio Listeria, un'infezione alimentare che prende il nome dal batterio che la provoca. Si tratta di 'un richiamo volontario e in via del tutto ...

Rischio Listeria - Allarme in Europa : Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati. Altri marchi coinvolti : Si allarga l'allarme Listeria che ha già spinto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti di prodotti surgelati. Ci sarebbero Altri marchi coinvolti e i richiami non riguardano più...

Allarme Listeria : Lidl ritira diversi prodotti [DETTAGLI] : Due prodotti surgelati a marchio Freshona nei punti vendita Lidl della sola Sicilia sono stati ritirati – così come ha fatto Findus per 14 lotti di minestroni surgelati – a scopo precauzionale per rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. L’annuncio da parte della GREENYARD N.V., è sul sito della Lidl. Questi i lotti: Art. 79520 “Freshona” Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963; Art. 12105 ...

Allarme Listeria LIDL E FINDUS/ Prodotti ritirati dai supermercati : minestroni - mais e verdure - ecco quali : Epidemia di Listeriosi: LIDL ritira i Prodotti in Sicilia: stop alla vendita di mais e di mix verdure surgelate, Prodotti in uno stabilimento ungherese. 9 decessi in tutta Europa(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:16:00 GMT)

Allarme Listeria nel vitello tonnato/ Ministero della Salute ritira lotto de Il Ceppo : pericolo gravidanza : Allarme listeria nel vitello tonnato: il Ministero della Salute ritira un lotto de "Il Ceppo", i rischi maggiori sono per le donne in gravidanza ma non solo. Quali sono i pericoli?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Allarme Listeria - ministero ritira vitello tonnato : pericolo per le donne in gravidanza : Il ministero della Salute ha ritirato un lotto d vitello tonnato Il Ceppo dopo aver riscontrato la presenza di listeria, batterio che può essere molto pericoloso soprattutto per le donne incinta.Continua a leggere