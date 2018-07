Alberto Angela trionfa nell' indice di gradimento Qualitel | batte Conti e Baglioni

Qualitel promuove la Rai : Alberto Angela - Sanremo e Report al top del gradimento : Sono arrivati i dati del monitoraggio sulla qualità percepita dai telespettatori sintonizzati sul servizio pubblico radiotelevisivo effettuato da Gfk per conto dell'azienda radiotelevisiva di Stato ed i motivi per sorridere per l'attuale governance della tv pubblica (in attesa di essere rinnovata) ci sono tutti.Si parte dall'ottimo 8,5 di gradimento (scala da uno a dieci) per La penisola dei tesori di Alberto Angela, ma ottiene un buon ...

Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela 14 luglio 2018 : anticipazioni : Un mix di immagini e di informazioni originali e spettacolari dagli angoli più sconosciuti del mondo, un viaggio tra le culture e le civiltà di oggi e del passato. Per vedere l'intera programmazione ...

Nino Frassica a DM : «Sostituirò Alberto Angela con Ulisse e Polifemo. La Venier? Dirigerà il TG1» : Nino Frassica Impossibile stare seri. La conversazione con Nino Frassica corre costantemente sul filo dell’ironia, della battuta spiazzante, del nonsense. Il bello è proprio quello. Alla presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 abbiamo incontrato il comico siciliano, che a settembre tornerà nel cast fisso di Che tempo che fa e a dicembre debutterà in prima serata su Rai 2 con Guarda… Stupisci, un progetto di due puntate-evento con ...

Nino Frassica a DM : «Sostituirò Alberto Angela con Ulisse e Polifemo. La Venier? Dirigerà il TG1» : Nino Frassica Impossibile stare seri. La conversazione con Nino Frassica corre costantemente sul filo dell’ironia, della battuta spiazzante, del nonsense. Il bello è proprio quello. Alla presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 abbiamo incontrato il comico siciliano, che a settembre tornerà nel cast fisso di Che tempo che fa e a dicembre debutterà in prima serata su Rai 2 con Guarda… Stupisci, un progetto di due puntate-evento con ...

Ciro di Gomorra racconta Pompei : Marco d’Amore e Alberto Angela insieme su Rai1 : I fan non rivedranno più Ciro di Gomorra alle prese con traffici o omicidi ma sicuramente per Marco d'Amore si aprirà un momento davvero fiorente per la sua carriera. Adesso l'attore è pronto a sperimentare nuove strade, fare nuovi lavori e vestire i panni di altri personaggi per lavarsi via di dosso la "puzza" che Ciro di Marzio gli ha lasciato addosso. Marco d'Amore nelle scorse settimane è stato dietro la macchina da presa dei nuovi ...

Alberto Angela : «Vi spiego Pompei con... Ciro di Gomorra!» - : La storia antica, quella recente, la scienza, l'archeologia… è come trovarsi davanti a una libreria: ogni volta tiri fuori un libro differente e lo racconti. Poi c'è una terza caratteristica che lo ...

Superquark 2018 - diretta : Alberto Angela alla scoperta di Bologna : [live_placement] Superquark 2018, la nuova stagione Superquark torna su Rai 1 con nove nuove puntate in onda nella prima serata del giovedì da questa sera, 4 luglio 2018, dalle 21.25 e noi seguiremo la prima puntata live su TvBlog.prosegui la letturaSuperquark 2018, diretta: Alberto Angela alla scoperta di Bologna pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2018 22:20.

Alberto Angela svela come sarà la nuova edizione di Ulisse su Rai1 : Ulisse-Il piacere della scoperta il sabato sera su Rai1: la nuova sfida di Alberto Angela Alberto Angela sarà il nuovo volto del sabato sera di Rai1: la conferma è arrivata lo scorso 27 giugno durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2018/2019. La rete ammiraglia Rai, dunque, punta sulla cultura e non sull’intrattenimento, come consuetudine, per almeno per 4 sabati durante i quali Alberto Angela sfiderà Maria De ...

Alberto Angela è napoletano - conferita al conduttore tv la cittadinanza onoraria di Napoli : ... scrigno di tesori sottomarini e che iniziarono il futuro protagonista delle prime serate di Rai Uno alle meraviglie della scienza. 'Napoli ha una vocazione culturale, scientifica, illuminista che è ...

Palinsesti Rai 2018-2019 : Alberto Angela a Rai1 - Insinna all’Eredità nel ricordo di Fabrizio Frizzi : In occasione della presentazione agli investitori dei Palinsesti autunnali della Rai, Mario Orfeo – direttore generale dell’azienda di viale Mazzini – ha parlato diffusamente dell’anno trascorso e dei programmi per il futuro del servizio pubblico radio-televisivo. Il DG ha sottolineato più volte che in tema di ascolti la Rai resta una leader assoluta e ha, appunto, presentato cosa attende i telespettatori per la prossima ...

Palinsesti Rai - Alberto Angela trasloca su Rai 1 - mistero sulla presenza di Fiorello. Elisa Isoardi torna alla Prova del cuoco : Negli studi Rai di via Mecenate sono stati presentati alla stampa i Palinsesti della prossima stagione tra novità, esclusioni e riconferme. Alberto Angela trasloca su Rai1, come avvenuto lo scorso anno con il riconfermato Che tempo che fa di Fabio Fazio, e lo farà con Ulisse e con Stanotte a Pompei in onda al sabato sera per tre settimane. Subito dopo dal 27 ottobre spazio al nuovo Portobello affidato ad Antonella Clerici. Anche quest’anno ...

A tutto Alberto Angela - RaiUno se lo prende e se lo tiene stretto : Solo ieri, martedì 26 giugno, Alberto Angela ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli, ma dalla prossima stagione tv risiederà stabilmente su RaiUno. È oramai un ricordo del passato l’incertezza della scorsa primavera che lo voleva lontano dalla televisione pubblica per la scadenza del suo contratto. Ora, grazie agli ascolti e alla popolarità da divo del rock conquistate nelle ultime stagioni, l’erede della famiglia Angela, da ...

Alberto Angela : 'Io napoletano dentro - questa città è la mia oasi' : Fu anche grazie a lei che feci della scienza la mia vocazione'. Poi da allora è tornato spesso. 'L'ultima volta ho festeggiato qui il mio compleanno esplorando la Galleria Borbonica con i miei figli. ...

Alberto Angela ringrazia Napoli : "Questa città una piccola civiltà - un fiore con un profumo più intenso degli altri" : Una petizione popolare arrivata al sindaco De Magistris lo ha appena reso cittadino onorario di Napoli. E lui, Alberto Angela, ricambia l'affetto dei partenopei, in un'intervista rilasciata a Il Mattino:"Mi sentivo come uno sposo all'altare, ero preparato ma l'affetto e il calore mi hanno travolto. Qua c'è un'empatia diversa, avverti che la gente ti vuole bene veramente"Una storia d'amore nata quando il noto conduttore televisivo, da ...