Al via le riprese de Le Regole del Delitto Perfetto 5 | il cast di How to Get Away with

'Downton Abbey' dal piccolo al grande schermo : al via le riprese del film - TV/Radio - Spettacoli : A tre anni dalla fine della serie tv, 'Downton Abbey' diventa un film. La saga dell'aristocratica famiglias Crawley approda sul grande schermo, con l'atteso film 'Downton' le cui riprese cominceranno ...

Al via le riprese di Arrow 7 e The Flash 5 : foto dei cast a Vancouver per la lettura del copione e i primi ciak : Il momento topico è arrivato e con il via delle riprese di Arrow 7 e The Flash 5 l'estate dei series addicted si può dire conclusa. Il periodo di magra senza notizie, spoiler e rumors sta per terminare e già da qualche ora le prime foto dei cast delle due serie The CW/Cw stanno facendo il giro dei social. Il ritorno di Colton Haynes a Star City (già festeggiato con tanto di selfie con Stephen Amell e non solo) e quello di Grant Gustin e del ...

John Malkovich si unisce al cast di The New Pope. A Novembre al via le riprese : Il due volte candidato all’Oscar® John Malkovich si unisce al cast di THE NEW POPE, la serie creata e diretta dal Premio Oscar® PAOLO SORRENTINO. John Malkovich e il due volte candidato all’Oscar® JUDE LAW saranno i protagonisti di THE NEW POPE, le cui riprese partiranno a Novembre in Italia. La sceneggiatura di THE NEW POPE</s...

Rosy Abate 2 : dal 16 luglio via alle riprese - le puntate dovrebbero andare in tv nel 2019 : Il 16 luglio inizieranno le riprese della serie televisiva Rosy Abate 2 [VIDEO] che vede protagonista Giulia Michelini, una delle attrici più amate della fiction: si girera' tra Napoli, Roma e Sicilia. Molto probabilmente bisognera' aspettare il prossimo anno per rivedere sul piccolo schermo la fiction la messa in onda dovrebbe scattare nella primavera del 2019. La serie Rosy Abate è prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi ed ha meritato la ...

MacGyver 2/ Anticipazioni episodi 28 giugno : negli Usa al via le riprese della terza stagione : MacGyver 2, le Anticipazioni e le informazioni degli episodi "Esprimi un desiderio" e "Segui il battito", in onda oggi, giovedì 28 giugno, dalle 21.50 su Raidue. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Al via le riprese de La Dottoressa Giò senza Patrick Dempsey ma con Filippo e Simone : chi bacerà la d’Urso? : Al via le riprese de La Dottoressa Giò o quasi. Barbara d'Urso è rientrata a Roma dopo una breve vacanza in Campania proprio per prendere in mano il copione e presentarsi sul set della nuova stagione della famosa serie anni '90 con la conduttrice protagonista. Nelle scorse settimane si è parlato molto del revival e della possibile presenza di Patrick Dempsey nei nuovi episodi ma i rumors sono stati poi smentiti. La Dottoressa Giò non avrà il ...

Al via le riprese di Dark 2 - l’annuncio di Netflix con la prima pagina del nuovo copione (foto) : Oggi, lunedì 25 giugno, sono iniziate le riprese di Dark 2, nuova stagione della prima serie tedesca originale Netflix. Ad annunciarlo è proprio il colosso dello streaming online, che per l'occasione ha condiviso una foto della prima pagina del copione dei nuovi episodi dello show. "Una parete di legno scuro. Sopra ci sono le foto di quattro famiglie. Distribuite in un albero genealogico": con questa descrizione comincia la prima scena di ...

Al via le riprese di Pechino Express 2018 senza Eleonora Brigliadori : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti al suo posto : Tutti in Africa pronti a dimenticare Eleonora Brigliadori e le sue tristi uscite social degli ultimi giorni: le riprese di Pechino Express 2018 prendono ufficialmente il via proprio questa settimana. A lanciare la nuova edizione dell'adventure game di Rai2 è stato Andrea Fabiano, neo direttore di Rai2, che, dopo il silenzio dei giorni scorsi sulla calda questione Brigliadori, ha pubblicato una foto del gruppo di concorrenti della prossima ...

Il Paradiso delle Signore - al via le riprese con diversi cambiamenti : Sono in corso le riprese de Il Paradiso delle Signore, che dalla prossima stagione televisiva diventa un appuntamento quotidiano nel pomeriggio di Rai 1

Il Paradiso delle Signore 3 diventa quotidiano : via alle riprese con Tersigni e Torriani protagonisti : Dopo tanto parlare, è arrivata la conferma che dalla prossima stagione televisiva Il Paradiso delle Signore si trasformerà in un appuntamento quotidiano, in onda nel pomeriggio di Raiuno (il che, in altre parole, conferma anche la chiusura di Zero e Lode nonostante i buoni ascolti ottenuti nei mesi scorsi). Le riprese sono iniziate lunedì scorso a Milano, e poi si sposteranno a Roma. Salta così l'ipotesi di girare a Torino, dopo il no dei ...

Al via le riprese de Il Paradiso delle Signore in formato “soap” dopo la morte di Pietro Mori : confermati Alessandro Tersigni ed Alice Torriani : Primi ciak a Milano prima di spostarsi a Roma. Hanno preso ufficialmente il via le riprese de Il Paradiso delle Signore in formato soap per il pomeriggio di Rai1 dicendo addio definitivamente alla prima serata. A quanto pare a niente sono servite petizioni, minacce di boicottare il progetto, raccolta firme e cartellini rossi, la Rai ha deciso di dire addio a Il Paradiso delle Signore in versione fiction con la morte, che a questo punto sembra ...

Wonder Woman 1984 : al via le riprese del sequel : Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment. In Italia il film uscirà nelle sale il 31 Ottobre 2019. SEGUI TUTTI GLI ...

Il Paradiso delle Signore 3 diventa una soap senza Giuseppe Zeno ma con Roberto Farnesi : al via le riprese dal 18 giugno? : Alla fine non c'è stato niente da fare. Pubblico mobilitato, email e una petizione (promossa da Liviana Bertoldi e che potete trovare cliccando qui) ma senza molto successo: Il Paradiso delle Signore 3 non sarà una fiction da prima serata ma, sembra, si ridurrà ad una soap per il pomeriggio di Rai1. Solo chi in questi anni ha seguito ogni tentativo da parte della rete ammiraglia della tv pubblica provare a contrastare il pomeriggio a base di ...