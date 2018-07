«Al Pride di Napoli sfilerò da Cristo gay» ...

Attacco omofobo a Napoli nel giorno dell'Onda Pride : "Recchia". "Recchia". Scritto a penna sui marmi del palazzo e inciso, a caratteri ancora più grossi, al centro della porta d'ingresso di casa sua. Nel giorno in cui in Italia è partita l'Onda Pride, il risveglio di Andrea Furgiuele è stato piuttosto amaro. Nella notte, qualcuno ha pensato bene di lasciargli quel messaggio di sette lettere quasi fin dentro casa. Una sola parola, in voga nel lessico dell'omofobia e utilizzata, ...