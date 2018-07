Al parco è guerra nelle aree cani | in via Solari due fazioni contrapposte

ilgiorno

: RT @CassandraTesta: Una splendida #passeggiata lungo la #Strada del #Gaggio. Si tratta di un sentiero presente all'interno del #Parco del… - lear1966 : RT @CassandraTesta: Una splendida #passeggiata lungo la #Strada del #Gaggio. Si tratta di un sentiero presente all'interno del #Parco del… - CassandraTesta : Una splendida #passeggiata lungo la #Strada del #Gaggio. Si tratta di un sentiero presente all'interno del #Parco… - settembre1999 : RT @dylanboy71: @hele_fr @EFFEBUTTINA Bhe anche io scapperei dalla guerra lasciando famiglia amici moglie e forse figli per un futuro a rom… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Milano, 14 luglio 2018 - Li chiamano "toy", quelli di taglia piccolissima come chihuahua e barboncini mini . Dalla primavera hanno un'area tutta per loro alDon Giussani di via, all'...