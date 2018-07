Affittare casa a Milano costa più che a Londra

Affittare casa agli studenti : i consigli per prepararsi al meglio : Quali sono le best practice per tutti coloro che possiedono un immobile e desiderano affittarlo agli studenti? A dare una risposta a questo quesito ci ha pensato qualche giorno fa Immobiliare.it, con un articolo che spiega come preparare al meglio la casa per i fuori sede. Se è vero infatti che la domanda da parte degli studenti, in particolare in questo periodo, si fa sempre più forte è altrettanto vero che l’offerta è sempre più differenziata ...