Aeronautica | Cordoglio per la morte dell’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri

Alpinismo - incidente in Pakistan : muore militare italiano - il cordoglio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare : Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, profondamente addolorato per la tragica perdita del Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Maurizio Giordano, deceduto mentre stava tentando l’ascensione alla cima del monte Gasherbrum IV in Pakistan, esprime profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome dell’Aeronautica Militare e suo personale, alla famiglia del Militare, ai ...