Accordo Città metropolitana e Confindustria Emilia per attrarre nuovi investimenti

F1 - slitta la chiusura dell’Accordo con il Gp di Miami : l’opposizione dei cittadini alla base del rinvio : Le parti avrebbero dovuto chiudere l’accordo entro l’inizio di luglio, ma l’opposizione dei cittadini pare abbia rallentato la questione La città di Miami non ha rispettato il termine per finalizzare un contratto per una gara di Formula 1 il prossimo anno – ma il Gran Premio potrebbe ancora aver luogo nonostante questo, secondo quanto riporta la rivista Forbes. I responsabili della città di Miami hanno dato il via ...

Il Sindacato inquilini ANIA e l´Associazione Proprietari CASA MIA depositano l´Accordo Territoriale affitti nella città di Aci Catena : Oggi il Sindacato inquilini ANIA rappresentato dal Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone con l´Associazione Proprietari CASA MIA rappresentata dalla Presidente Cetty Moscatt, in presenza del Vice ...

Sicilia : Accordo Regione-carabinieri per sicurezza cittadini (2) : (AdnKronos) - "Oggi si segna un'ulteriore tappa in questo proficuo e sinergico rapporto di collaborazione tra la Regione, gli enti locali e le forze dello Stato - ha commentato Musumeci - Un’intesa che punta a rafforzare le capacità istituzionali per promuovere un’amministrazione pubblica più effici

Sicilia : Accordo Regione-carabinieri per sicurezza cittadini : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Garantire la sicurezza dei cittadini Siciliani rafforzando le conoscenze professionali del personale che opera nell’ambito della Regione nei servizi di tutela della collettività. E' quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto oggi, a Palazzo d’Orleans, tra la Re

Energia dall'acqua - lo scatto di Edison Le mini-centrali integrate nell'ambiente mettono d'Accordo business e cittadini : La nuova soluzione del più grande asset manager del mondo con 6.000 miliardi di dollari gestiti è appena sbarcata in Europa, dopo il lancio negli Stati Uniti del 2017, e conta 6 fondi. Uno a ...

Palermo : Ferrandelli - governiamo città con un Accordo di Consiglio : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Un accordo d’Aula "affinché il Consiglio possa guidare, con una serie di delibere, i vari settori ormai allo sbando della città e si possa intestare il rilancio dei conti e dei servizi da erogare tramite le aziende". E' la proposta avanzata da Fabrizio Ferrandelli, lead

Stati Uniti e Turchia hanno trovato un Accordo sulla gestione della città siriana di Manbij : Gli Stati Uniti e la Turchia hanno trovato un accordo su Manbij, la città nel nord della Siria che fino al 2016 era sotto il controllo dello Stato Islamico (o ISIS) e che poi fu liberata da un insieme di The post Stati Uniti e Turchia hanno trovato un accordo sulla gestione della città siriana di Manbij appeared first on Il Post.

Milano - tra i gazebo M5s-Lega : divergenze su reddito di cittadinanza. Ma su migranti e Berlusconi sono tutti d’Accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...

Accordo sui punti cardine del programma : flat tax - reddito di cittadinanza - riforma della legge Fornero e immigrazione : Lega e Movimento 5 stelle hanno trovato la convergenza sui temi principali da affrontare e da inserire nel contratto di governo -