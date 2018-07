A Uta | Cagliari | fervono i preparativi per ' Ballus' | incontro internazionale del folklore

Cagliari - assolto in appello il sindaco Zedda - impUtato per abuso d’ufficio. “Il fatto non sussiste” : È stata confermata l’assoluzione di primo grado al processo di appello a carico del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, perché il fatto non sussiste. Il processo di primo grado era iniziato nel 2014, nel quale Zedda era imputato come presidente della fondazione Teatro Lirico della città per la nomina – annullata dal Tar – della sovrintendente, Marcella Crivellenti, avvenuta nel 2012. “Manca totalmente la prova del dolo ...

Cagliari - Srna salterà le prime gare con la nuova maglia! Intanto Miangue salUta… : Il Cagliari si muove sul mercato, dopo l’arrivo di Srna verrà ceduto Miangue, il quale tornerà in Belgio dopo un’esperienza non esaltante in Sardegna Per un terzino che arriva, uno saluta il Cagliari. Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Srna in terra sarda, oggi invece Miangue verrà ceduto allo Standard Liegi. Il mancino tornerà dunque nel suo Belgio, mentre per quanto concerne il croato Srna, il calciatore sarà costretto a ...

Accelerata Cagliari : Giulini fiUta il colpo per la mediana : Cagliari pronto a scatenarsi sul mercato, il patron Giulini ha un colpo in canna per il centrocampo del nuovo tecnico Maran Il Cagliari alle prese con il calciomercato che sta entrando pian piano nel vivo. La società sarda sta trattando col Parma la cessione di Cigarini, ma nel frattempo si paventa un nuovo acquisto per la mediana. Secondo le indiscrezioni raccolte da Skysport, i sardi sarebbero in vantaggio sull’Atalanta nella corsa a ...

Il Cagliari salUta Lopez - ora un nuovo tecnico : Il Cagliari saluta Diego Lopez: il rapporto tra il tecnico uruguaiano e la squadra rossoblù terminerà il 30 giugno. Anche perché ormai la società sarda sembra a un passo dall'ex tecnico del Chievo, ...

Serie A Cagliari - sedUta personalizzata per Castan : Cagliari - Allenamento pomeridiano per il Cagliari , che prosegue la propria marcia di avvicinamento all'ultimo impegno di campionato: la gara di domenica alla Sardegna Arena contro l' Atalanta . Dopo ...

Cagliari valUta il rientro di Joao Pedro : era stato sospeso per doping : Contro la Roma è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime otto gare per il Cagliari, che nell'arco di questi ultimi due mesi ha ottenuto appena 4 punti. Situazione di classifica che si è terribilmente ...

Serie A Cagliari - la società valUta il rientro di Joao Pedro : Cagliari - Anche Joao Pedro , il giocatore brasiliano del Cagliari sospeso per doping dopo i controlli riferiti alle gare con Sassuolo e Chievo dello scorso febbraio, potrebbe essere inserito nella ...