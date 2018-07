A Bersaglio Mobile il faccia a faccia Di Maio - Boccia

blogo

(Di sabato 14 luglio 2018) Il reddito di dignità migliorerà o peggiorerà la situazione dell'occupazione in Italia? Mentre in Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Dicontesta la versione del DL arrivata dalla Ragioneria di Stato e il presidente di Confindustria Vincenzomanifesta le proprie preoccupazioni per le misure al vaglio del Governo, 'interviene' Enrico Mentana a 'rimettere le cose a posto' con uno specialein onda lunedì 16 luglio in prima serata su La7 che vede ospiti proprio i principali attori dell'agenda politico-economica di questa torrida estate.Si tratta di un vero e proprio, quasi una rarità nei talk contemporanei: la buona prassi del confronto elettorale regolamentato in tv è diventata una chimera - con qualche eccezione difesa strenuamente da Sky Tg24, ultimo baluardo della logica del confronto, considerata anche la tendenza di ...