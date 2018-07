88ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

meteoweb.eu

(Di sabato 14 luglio 2018) E’ stata presentata ieri, nella chiesa di San Francesco di Cortemilia, l’88deld’Alba. Dal 6 ottobre al 25 novembre Alba rinnova l’appuntamento e l’incontro tra cultura, territorio, esperienze sensoriali e gastronomiche, con una edizione dedicata al rapporto fra terra e luna. Con le oltre 600.000 presenze della scorsa edizione rappresenta l’appuntamento cloul’evento clou per il turismo enogastronomico d’eccellenza, tra i principali appuntamenti di richiamo turistico per il territorio di Langhe, Roero e Monferrato. La produzione delè un evento difficilmente prevedibile con largo anticipo, le piogge di fine estate fanno spesso la differenza, per cui nonostante i trifolao per ora non si esprimano, si respira un prudente ottimismo circa la presenza difondato sulle abbondanti precipitazioni ...