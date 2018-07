450 migranti soccorsi in mare | Francia e Malta ne prenderanno 50 ciascuna Conte | “Italia

Conte : Francia e Malta accolgono parte dei 450 migranti al largo della sicilia. : "Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei". Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte. "È il primo importante risultato ottenuto oggi, dopo una giornata di scambi telefonici che ho avuto con tutti i 27 leader europei", rivendica il presidente del Consiglio, che spiega il ...

I 450 migranti sbarcano solo con l'intesa Ue - secondo l'accordo Conte-Salvini - : Roma, 14 lug., askanews, - Una 'lunga e cordiale' telefonata fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha definito tre ipotesi per la ...

Soccorsi i 450 migranti del barcone. Conte : «Vanno redistribuiti in Europa» : Otto persone sono state portate a Lampedusa per motivi sanitari. Il ministro Salvini non cede: «I nostri porti restano chiusi, abbiamo già dato»

Soccorsi in mare da Frontex e Gdf i 450 migranti sul barcone. Conte : “Vanno ridistribuiti in Europa” : È stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore «Protector», inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul «Monte Sperone» della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costier...

450 migranti in viaggio tra Malta e Lampedusa trasferiti su navi della Gdf e di Frontex : Otto persone tutte donne e bambini, sono state trasferite a Lampedusa per ricevere cure mediche. Da chiarire ora la destinazione dei migranti. Salvini ribadisce: 'No in Italia, vadano in Libia o a ...