huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 33 ricoverati dopo un atterraggio d'emergenza di un aereo Ryanair - BernyZb : RT @HuffPostItalia: 33 ricoverati dopo un atterraggio d'emergenza di un aereo Ryanair - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: 33 ricoverati dopo un atterraggio d'emergenza di un aereo Ryanair - HuffPostItalia : 33 ricoverati dopo un atterraggio d'emergenza di un aereo Ryanair -

(Di sabato 14 luglio 2018) Un volopartito venerdì sera da Dublino e diretto a Zadar in Croazia ha effettuato und'all'aeroporto di Francoforte-Hahn, in Germania, a seguito di un'improvvisa perdita di pressione in cabina, e 30 passeggeri sono stati portati in ospedale. A bordo viaggiavano 189 passeggeri e all'improvviso sono calate le maschere dell'ossigeno."I passeggeri hanno lamentato mal di testa e male alle orecchie e si sentivano male", ha riferito un portavoce della polizia all'agenzia di stampa tedesca Dpa. Tutti ipasseggeri sono stati portati in ospedale e rilasciati in mattinata a seguito dei controlli: proseguiranno il viaggio per la Croazia a bordo di un secondo