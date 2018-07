2 o 4% per le spese Nato Ma per chi e contro chi?

Conte - da noi niente nuove spese per Nato : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c'è nessuna spesa aggiuntiva". Lo ha detto il ...

Trump smentisce uscita dalla Nato : “Pressioni agli alleati per aumento delle spese militari” : Il presidente Trump smentisce l’uscita dalla Nato, ma conferma di aver fatto pressioni sugli alleati per gli investimenti nella difesa, dichiarando la sua insoddisfazione. Durante la mattinata l’agenzia tedesca Dpa aveva scritto che Trump aveva minacciato di uscire dalla Nato, citando fonti non identificate. Poco dopo la Casa Bianca ha convocato i...

Trump - agenzia di stampa : “Alleati aumentino i loro sforzi per le spese militari o Usa usciranno dalla Nato” : Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. E’ quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga. Il presidente Usa Donald Trump torna alla carica all’avvio del secondo giorno del summit Nato con un nuovo tweet contro la Germania, l’Europa e le spese Nato e il nodo commercio. “I ...

Nato - Trump insiste - la Germania non paga e chiede : 'Spese per la difesa al 4%' : Il presidente Usa Donald Trump torna alla carica all'avvio del secondo giorno del summit Nato con un nuovo tweet contro la Germania, l'Europa e le spese Nato e il nodo commercio. "I presidenti" ...

Trump rilancia sulle spese della Nato : «Dovete investire il 4 per cento del Pil» : Il presidente Usa contro la Merkel: la difendiamo dalla Russia e lei manda miliardi per comprare energia

Trump rilancia sulle spese della Nato : “Dovete investire il 4 per cento del Pil” : Il presidente Trump si è abbattuto sul vertice Nato con l’ormai abituale forza perturbatrice. Prima ha attaccato la Germania, accusandola di essere «prigioniera» della Russia per gli accordi sulle forniture di gas, e poi ha rilanciato la sfida sui finanziamenti, chiedendo agli alleati di raddoppiare i contributi investendo il 4% del prodotto intern...

perché Trump continua a confondere le spese militari degli Usa con le quote Nato : Considerate le dimensioni dell'economia americana, la percentuale del 3,6% di Pil comporta ovviamente anche una spesa in valore assoluto molto superiore a quella di qualsiasi altro Paese. A prezzi ...

Vertice Nato - Trump agli alleati : "Spese militari al 4%"/ Ultime notizie - "Stanchi di pagare per altri" : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del Vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. Scontro con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 21:38:00 GMT)

Vertice Nato - Trump sfida gli alleati : «Raddoppiate le spese per la difesa» Quanto costa? : Il presidente americano al Vertice di Bruxelles va all'attacco degli europei. L'obiettivo principale è la cancelliera Merkel: «La Germania è prigioniera della Russia sull'energia. E poi noi dovremmo proteggerla dalla Russia, ce lo spieghi»

Spese per la Difesa - Trump contro gli alleati Nato a due giorni dal summit : Al suo ingresso in politica, Trump aveva subito preso di mira l'Alleanza atlantica. "Non funziona ed è obsoleta, gli alleati non pagano quanto dovuto. Ci devono un sacco di soldi". "È ingiusta, ...

