13enne risucchiata in piscina a Sperlonga Ultime notizie | autopsia conferma | Sara morta

Sperlonga - 13enne morta risucchiata in piscina : «Fatale la potenza dell'idromassaggio» : Tutti si domandano come sia possibile morire in una piccola piscina, in quel modo assurdo. Ma per chi opera nel settore, i rischi sono ben noti. «Purtroppo - spiega un imprenditore di Latina...

4 indagati per la morte della 13enne - risucchiata da un bocchettone della piscina a Sperlonga : Quattro indagati per la morte della studentessa di tredici anni, Sara Francesca Russo, che abitava a Morolo (Frosinone), dopo un presunto incidente nella piscina di un hotel a quattro stelle a Sperlonga. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo per quattro persone, tra cui il proprietario dell'albergo, considerato tra i migliori della nota stazione balneare in provincia di Latina. La ragazzina è deceduta nella notte tra ...

Sperlonga - 13enne morta risucchiata in piscina : 'Fatale la potenza dell'idromassaggio' : Tutti si domandano come sia possibile morire in una piccola piscina, in quel modo assurdo. Ma per chi opera nel settore, i rischi sono ben noti. 'Purtroppo - spiega un imprenditore di Latina che da ...

