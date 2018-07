Zingaretti | Nessuna nuova maggioranza ma nuova cultura politica

romadailynews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma – “Voglio sgomberare il campo da un equivoco: nella Regione Lazio non esiste. Esiste piuttosto unache ha deciso, sulla base di contenuti chiari, di verificare tema per tema la convergenza, in un Consiglio libero che ha fatto questa scelta”. “Grazie dunque ai consiglieri dell’Alleanza del fare, grazie ai consiglieri di centrodestra che spesso hanno condiviso alcune grandi scelte o si sono predisposti a un positivo lavoro d’Aula, grazie al M5S che fa dura opposizione e dura verifica sui temi delicati per dimostrare che anche nell’Italia dei conflitti si puo’ lavorare bene”. “No dunque a nuove maggioranze politiche, ma a unaper individuare il bene comune della comunita’”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, ...