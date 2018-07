huffingtonpost

: Le foto del fotografo travolto durante Croazia-Inghilterra: le ha scattate Yuri Cortez dopo essere stato sommerso d… - RivistaUndici : Le foto del fotografo travolto durante Croazia-Inghilterra: le ha scattate Yuri Cortez dopo essere stato sommerso d… - capuanogio : Yuri Cortez di AFP ha riscritto il concetto di INSIDER ?? #Mandzukic #Cro #WorldCup - mangano05 : RT @HuffPostItalia: Yuri Cortez pubblica le foto scattate mentre è stato travolto dai giocatori della Croazia -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Una gioia che haanche lui. Magrafo e capo dell'agenzia Afp in Messico, ha continuato a fare il suo lavoro. E il prodotto è assolutamente eccellente: le immagini di Mandzukic e compagni che esultano per il 2-1 nella semifinale dei mondiali mostrano tutta la gioia del calcio.Ilgrafo ècompletamente abbattuto daima ha continuato a scattare con le sue due reflex, mostrando i primi piani dei calciatori che poi gli hanno chiesto scusa, abbracciato e, addirittura, baciato.Laè in finale e si giocherà la Coppa del Mondo contro la Francia, domenica 15 luglio a partire dalle 17 ore italiane. La nazionale di Modric, per la prima volta in finale, tenterà di portare a casa un successo storico.