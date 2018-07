Yemen esempio perfetto e terribile del diritto umanitario violato

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) Un rapporto sulle prigioni segrete nello, pubblicato nei giorni scorsi da Amnesty International, ha riaccesso i riflettori (che questo blog non ha mai spento) su uno dei conflitti più devastanti degli ultimi anni.L'organizzazione di difesa dei diritti umani ha denunciato il sistema illegale di sparizioni forzate e torture attuato nel paese mediorientale dove continuano a essere perpetrati impunemente crimini di guerra e contro l'umanità.Centinaia di persone sono state arrestate, torturate e fatte sparire dalle forze degli Emirati Arabi Uniti e dalla polizia locale in nome del governoita, che però nega ogni responsabilità.Ma le evidenze tracciate grazie alle ricerche di Amnesty, con interviste realizzate da marzo 2016 a maggio 2018 a oltre 75 tra prigionieri e familiari di detenuti nelle provincie di Aden, Lahj, Abyan, Hadramawt e Shabwa, non ...