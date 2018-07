Xbox One ricondizionata | dove acquistarla

Microsoft svela le novità in arrivo su Xbox One : Microsoft annuncia ufficialmente grandi novità per i giocatori Xbox One, tramite il rilascio di un nuovo aggiornamento già disponibile da questa notte per i membri Alpha e Alpha Skip Ahead del programma Preview di Xbox One, previsto invece per tutti gli altri giocatori da Ottobre. Le novità in arrivo su Xbox One La prima novità riguarda l’introduzione del supporto Dolby Vision durante lo streaming dei ...

Override : Mech City Brawl annunciato per PC - Xbox One e PS4 : Modus Games, publisher non troppo famoso (ha pubblicato Extinction ad aprile) ha annunciato che Override: Mech City Brawl, sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 4 dicembre.Come riporta Dualshockers, parliamo di un Brawler in 3D che vede Mech giganti darsele di santa ragione. Il gioco è stato sviluppato da The Balance Inc e prevede 12 robot unici da giocare in mappe ispirate a paesi come Egitto, Giappone, Messico e America. Una ...

Yakuza arriverà su Xbox One? : La celebre serie Yakuza di SEGA potrebbe arrivare anche su Xbox One, questo è quanto ha affermato il producer Daisuke Sato durante un’intervista, bocciando allo stesso tempo una possibile versione Switch. Yakuza in futuro potrebbe arrivare su Xbox One ? Mi viene chiesto più volte se siamo al lavoro su Yakuza 0-2, la risposta è NO ma se dovessimo realizzarlo, i protagonisti sarebbero nuovamente Kazuma Kiryu e Goro ...

Xbox One sotto il 15% di share in Italia mentre PlayStation regna : mentre in USA le vendite, sia dei giochi che delle console Xbox One, superano talvolta quelle di casa Sony, in Italia la situazione è veramente molto grave per Microsoft. StatCounter, la famosa società di statistica che abbiamo già in passato preso in considerazione per osservare la diffusione di Windows 10 nel mercato PC, ha recentemente pubblicato alcuni dati riguardanti lo share delle tre principali console (ovvero Xbox, PlayStation e ...

Microsoft ha annunciato il nuovo controller "Sport White Edition" per Xbox One : Microsoft ha annunciato un nuovo controller wireless per Xbox One chiamato Sport White Edition che, come potete vedere più in basso, si presenterà con un bellissimo ed elegante design bianco insieme a un impugnatura gommata. Come segnala Gamingbolt, è interessante notare che il nuovo controller ufficiale proporrà, per la prima volta, i pulsanti A, B, X e Y senza colori, bensì tutti grigi, anche se accompagnati, più al centro, da piccoli punti ...

Ufficiale la data di uscita per Darksiders 3 a novembre 2018 su PC - PS4 e Xbox One : Darksider 3 uscirà il 27 novembre 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox One X. La data di uscita Ufficiale è stata annunciata da THQ Nordic dopo i pressanti rumor di questi giorni. Inoltre è già possibile effettuare il pre-order digitale del gioco che consente di usufruire di uno sconto speciale e dell’Early Access che regalerà contenuti esclusivi. Le novità non sono ancora finite. Insieme alla data di uscita di Darksiders 3 sono state ...

Annunciato NASCAR Heat 3 per PS4 - Xbox One e PC : Se siete fan della serie NASCAR Heat e speravate di poter mettere le mani su un nuovo gioco, allora abbiamo ottime notizie. Poco tempo fa, lo sviluppatore Monster Games e l'editore 704 Games hanno Annunciato ufficialmente il prossimo titolo della serie, seguito diretto dell'episodio uscito nel settembre del 2017, intitolato NASCAR Heat 3.Come segnala Dualshockers, l'aggiunta più grande che arriva su NASCAR Heat 3 è l'Xtreme Dirt Tour, che, come ...

Spuntano interessanti offerte per Kingdom Come Deliverance in versione PS4 e Xbox One : Se siete alla ricerca di un ottimo RPG e ancora non avete provato l'apprezzato Kingdom Come Deliverance di Warhorse e Deep Silver, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, su Amazon sono spuntate delle interessanti offerte per il gioco in versione PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo è disponibile con uno sconto del 30% sul prezzo di partenza, quindi potete fare vostro Kingdom Come Deliverance, nelle due versioni console, per 20 Euro, ...

Xbox One : ripristino alle impostazioni di fabbrica per gli utenti Skip Ahead : A causa del rilascio di una build corrotta, gli utenti del programma insider per Xbox, affronteranno un ripristino automatico alle impostazioni di fabbrica. Skip Ahead Il programma Skip Ahead ha il compito di testare i nuovi aggiornamenti e fornire dei feedback in anteprima per riuscire a rendere l’aggiornamento stabile per il lancio pubblico. Nelle differenti fasi di test è possibile riscontrare delle instabilità, ma questa volta il problema è ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : gli sviluppatori introdurranno la selezione della mappa anche su Xbox One : PlayerUnknown's Battlegrounds potrebbe essere recentemente caduto in disgrazia visto l'incredibile successo del diretto rivale Fortnite, ma il team di sviluppo di Bluehole ha continuato a lavorare diligentemente su PC e leggermente in ritardo anche sulla versione Xbox One del gioco. Come saprete, PUBG su PC ha già visto l'arrivo di una feature molto richiesta, ovvero la selezione della mappa e ora, come segnala Gamingbolt, apprendiamo che tra ...

Xbox One - con l’aggiornamento FastStart giochi senza aspettare il download : (Foto: Microsoft) Questo mese è in arrivo una novità benvenuta per chi gioca su Xbox One: si chiama FastStart ed è una funzione pensata per permettere ai giocatori di buttarsi nei titoli appena acquistati il prima possibile e prima ancora che il download dei dati sia terminato. In realtà su Xbox One è già possibile lanciare alcuni giochi mentre ancora la console li sta scaricando: la funzione relativa si chiama Ready To Start, ma è disponibile ...

La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds in sconto al 50% : In costante lotta con un Fortnite che ha il non trascurabile vantaggio di essere completamente free-to-play, PlayerUnknown's Battlegrounds rimane un attore di primissimo piano all'interno del panorama battle royale. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di segnalarvi una offerta davvero molto appetitosa per tutti gli utenti Xbox One (e ovviamente Xbox One X). PUBG è acquistabile con un importantissimo sconto del 50%. Per dare un'occhiata ...