X Factor 12 | le categorie assegnate ai giudici Fedez | Manuel Agnelli | Asia Argento e Mara

«X Factor 12» : ecco le prime categorie dei giudici (Spoiler) : In piedi, concentratissimi, i giudici guardano i concorrenti ammessi alle Auditions con fare di sfida: solo venti di loro supereranno i Bootcamp, andranno agli Home Visit e si giocheranno la possibilità di accedere ai Live. La dodicesima edizione di X Factor scalda i motori, accende speranze e mette alla prova competenze e giudizi, responsi e pentimenti. Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio il Forum di Assago si trasforma in un ring all’ultima ...

X Factor 12 - assegnazioni categorie / A Fedez gli Over - a Manuel Agnelli le Under Donne : Mara e Asia invece.. : X Factor 2018, svelate le prime due categorie assegnate ai quattro giudici. A Fedez vanno gli Over, a Manuel Agnelli le Under Donne. In attesa di Mara Maionchi e Asia Argento(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:22:00 GMT)