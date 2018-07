Wired Italia regala 26 panchine per il parco Montanelli di Milano

gqitalia

: La legge Lorenzin funziona anche nelle zone dove i cavernicoli no-vax sono più attivi. Un ottimo motivo per potenz… - RobertoBurioni : La legge Lorenzin funziona anche nelle zone dove i cavernicoli no-vax sono più attivi. Un ottimo motivo per potenz… - jomarch87 : Sullo spot baby boom della Chicco che ci chiede di fare figli 'per l'Italia' - Wired - AyeGiacu : 5 podcast italiani per chi vuole cominciare ad ascoltarli -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Da questo weekend sarà ancora più comodo godersi le bellezze naturalistiche e il clima rilassato delIndro. È infatti in corso la posa di 26, che vanno a sostituire quelle ammalorate, grazie al contratto di collaborazione tecnica stipulato tra il Comune die Edizioni Condé Nast. Una scelta non casuale, quella dei giardini di Porta Venezia: è proprio qui infatti che da diversi anni nel mese di maggio si svolge con successo la tre giorni delNext Fest, il festival organizzato da Condé Nast dedicato alla scienza, alla tecnologia e all’innovazione sociale. Lesaranno quindi una sorta di lascito del festival e contribuiranno a rendere più bello e fruibile ilper tutto l’anno. Spostandosi più a nord della città, in via Padova, si preparano a partire i lavori per la realizzazione di un campo sportivo polifunzionale. Grazie alla ...