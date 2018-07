Wind All Inclusive Celebration solo oggi 13 luglio per i nuovi clienti

Wind Summer Festival - il balletto sexy di Ilary : Ilary Blasi si conferma sempre più conduttrice bella, brava e spigliata. In grado di tenere perfettamente il palco e di divertire e divertirsi con gli ospiti. Che si tratti di un vocalizzo con Emma Marrone o di improvvisare un balletto sexy con l’ospite internazionale di turno. Per la seconda puntata del Wind Summer Festival, la Blasi ha fatto di nuovo centro. Sia in fatto di look, presentandosi fasciata da un abito aderente color carne, ...

Che ne dite di 30 GB di Internet - 1000 minuti e 500 SMS a 10 euro? Ecco come attivare Wind All Inclusive Celebration 30 : Tutto come da anticipazioni ed Ecco qui Wind All Inclusive Celebration 30, la nuova super offerta di Wind che vi abbiamo anticipato ieri e attivabile da chiunque voglia portare il suo numero in Wind. L'articolo Che ne dite di 30 GB di Internet, 1000 minuti e 500 SMS a 10 euro? Ecco come attivare Wind All Inclusive Celebration 30 proviene da TuttoAndroid.

MetroTube scompare dallo Store di Windows 10 Mobile : La nota applicazione MetroTube è stata rimossa dal Microsoft Store a tutti gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile. In mancanza di una comunicazione ufficiale da parte dello sviluppatore, non sappiamo se MetroTube sia stata ufficialmente dismessa o se si tratti di un problema momentaneo. Fatto sta che attualmente la notissima applicazione non ufficiale di YouTube è praticamente scomparsa dallo Store. Ci teniamo a precisare inoltre che tutti ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

MERK & KREMONT/ Video - la loro "Hands up" fa ballare tutti (Wind Summer Festival 2018) : MERK & KREMONT, grande successo con il nuovo singolo "Hands up". I due producer italiani hanno lanciato il brano lo scorso aprile all'ingresso nella dance. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:32:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 12 Luglio : balletto Blasi-Reyes - canta Emis Killa : Wind Summer Festival 2018, diretta seconda puntata del 12 Luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:30:00 GMT)

Wind : ritorna My All Inclusive 400 a 6 euro per alcuni clienti e i loro amici : Wind invita alcuni suoi clienti a portare amici in Wind e ottenere per se stessi e gli amici la possibilità di attivare My All Inclusive 400 L'articolo Wind: ritorna My All Inclusive 400 a 6 euro per alcuni clienti e i loro amici proviene da TuttoAndroid.

Wind all’attacco degli operatori virtuali con due nuove offerte speciali : Wind va decisamente all'attacco degli operatori virtuali, con due offerte dedicate agli attuali clienti Kena Mobile e di altri operatori, con la sola eccezione di PosteMobile. L'articolo Wind all’attacco degli operatori virtuali con due nuove offerte speciali proviene da TuttoAndroid.

Diodato/ Video - il suo omaggio all'estate con "Essere semplice" (Wind Summer Festival 2018) : Diodato, torna l'artista che ha vissuto davvero uno splendido 2018 fino a questo momento. omaggio ai mesi estivi con il suo "Essere semplice". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:41:00 GMT)

Sofia Reyes / Da vittima di bullismo alla scalata delle classifiche con '1 - 2 - 3' (Wind Summer Festival 2018) : Sofia Reyes, la spagnola è la nuova popstar del momento. Con un passato difficile è pronta a conquistare il nostro paese con la musica e tutto il suo talento. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:30:00 GMT)

Si riaffaccia all’aggiornamento il Samsung Galaxy S8 Wind : XXU2CRED in corso : Si riaffaccia all'aggiornamento anche il Samsung Galaxy S8 Wind, che mancava dalle scene italiane da un bel po' di tempo. Non è mai troppo tardi per accaparrarsi un firmware ben ottimizzato: questo sembra essere diventato il credo del gestore arancione, che preferisce dispensare pacchetti dalla tenuta forte ed impiegarsi un po' in più, piuttosto che offrirne di poco raccomandabili pur di rilasciarli al prima possibile. Questa volta il ...