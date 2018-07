Wimbledon | sei ore e 35 minuti di maratona per il primo finalista | Kevin Anderson stende

Wimbledon - sei ore e 35 minuti do maratona per il primo finalista : Kevin Anderson stende John Isner : Sembra sia stata una delle più lunghe semifinali della storia del tennis recente. Dopo una maratona di 6 ore e 35 minuti, che ha entusiasmato, e in alcuni casi annoiato, il popolo dei social, e dopo 87 anni Brian Norton un tennista sudafricano ritrova la finale di Wimbledon. Il merito è di Kevin Anderson, numero 9 Atp e ottavo favorito del seeding che, dopo aver eliminato nei quarti il campione in carica Roger Federer, salvando pure un match ...

Wimbledon 2018 : Kevin Anderson batte John Isner dopo sei ore e mezza e va in finale! Finisce 26-24 al quinto set : Una semifinale epica, la più lunga della storia di Wimbledon: il sudafricano Kevin Anderson batte lo statunitense John Isner dopo sei ore e trentacinque minuti di aspra battaglia sportiva con il punteggio di 7-6(6) 6-7(5) 6-7(9) 6-4 26-24 ed approda in finale. Incontrerà il vincente della sfida tra l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic. Nel primo set gli unici problemi al servizio per il sudafricano si palesano nel terzo game, ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi : “Sono più forte rispetto a sei anni fa e punto a ripetermi nel prossimo incontro” : Sei anni dopo Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon. Era il 2012 quando la marchigiana riuscì a raggiungere la seconda settimana dei Championships, ripetendosi in questa edizione dopo aver sconfitto la ceca Katerina Siniakova in rimonta in tre set. Una vittoria che può segnalare una svolta nella carriera della 26enne di Macerata, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in uno Slam (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open 2013). ...

Wimbledon 2018 : Giorgi agli ottavi dopo sei anni - Siniakova battuta in rimonta : ... approdando agli ottavi come nel 2012, terza in uno Slam con gli US Open 2013,: sfiderà ora l'insidiosa russa Ekaterina Makarova , 35 del mondo e ai quarti a Wimbledon nel 2014, che ha battuto in tre ...

Il più noto torneo di tennis al mondo è spesso criticato per un trattamento impari tra uomini e donne, a partire dal registro che tiene conto di mariti e giorni di nozze

Wimbledon – “Sei bellissimo!” - la giornalista ‘ci prova’ con Federer : la sexy risposta di Roger è tutta ridere [VIDEO] : Divertente siparietto fra Roger Federer e una giornalista, nel corso della conferenza stampa che precede l’esordio a Wimbledon: i complimenti sulla bellezza del tennista si sprecano Forte, talentuoso e anche… un sex simbol, tutti aggettivi che calzano a pennello alla figura di Roger Federer. Se i primi aspetti vengono spesso discussi in conferenza stampa, capita più raramente che dialogando con il campione svizzero si parli del suo ...

Tennis Wimbledon 2018 - le qualificazioni live su Sky Sport. Dal 2/7 sei canali dedicati : L'Italia sarà presente con tredici Tennisti nelle qualificazioni di Wimbledon (diretta esclusiva su Sky Sport), terzo Slam della stagione in programma dal 2 al 15 luglio sull’erba dell’All England Club di Church Road. Il torneo di ammissione al main draw scatterà lunedì 25 giugno. Nove uomini proveranno ad accedere al tabellone ...