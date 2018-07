Wimbledon – Kevin | ma davvero? Il diritto di sinistro dopo la caduta di Anderson è

Wimbledon – Anderson da applausi : le parole di Kevin dopo la fida di quasi 7 ore con Isner sono da vero campione : Kevin Anderson stremato ma sportivissimo: i complimenti del sudafricano all’avversario Isner al termine della semifinale di Wimbledon di questo pomeriggio durata quasi 7 ore Un match durato sei ore e 41 minuti, quello di questa sera, a Wimbledon, valido per la semifinale dello Slam, tra Isner e Anderson. Ad avere la meglio è stato il 32enne sudafricano, che stacca quindi il pass per a sua prima finale di Slam in carriera. Felice e ...

Wimbledon 2018 : Kevin Anderson batte John Isner dopo sei ore e mezza e va in finale! Finisce 26-24 al quinto set : Una semifinale epica, la più lunga della storia di Wimbledon: il sudafricano Kevin Anderson batte lo statunitense John Isner dopo sei ore e trentacinque minuti di aspra battaglia sportiva con il punteggio di 7-6(6) 6-7(5) 6-7(9) 6-4 26-24 ed approda in finale. Incontrerà il vincente della sfida tra l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic. Nel primo set gli unici problemi al servizio per il sudafricano si palesano nel terzo game, ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Anderson-Isner (7-6 6-7 6-7 6-4 26-24) streaming video e tv : Kevin Anderson in finale! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal e Anderson Isner sono le due semifinali del torneo maschile, grande spettacolo atteso venerdì 13 luglio(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:51:00 GMT)

Wimbledon – Djokovic esalta Kevin Anderson : “top player su tutte le superifici. Federer ha giocato al meglio ma…” : Novak Djokovic ha esaltato il talento di Kevin Anderson, fresco vincitore dei quarti di finale di Wimbledon contro Roger Federer: secondo Nole il sudafricano è un top player Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di gioco. La rimonta ...

Wimbledon – Kevin Anderson batte Federer - il sudafricano stenta a crederci : “la vittoria più bella della mia carriera” : Kevin Anderson elimina Federer da Wimbledon. vittoria pazzesca per il tennista sudafricano che nel post match esprime tutta la sua gioia Pomeriggio clamoroso sul campo 1 di Wimbledon: Kevin Anderson batte Roger Federer dopo una maratona di oltre 4 ore, conclusa al 5° set. Il tennista sudafricano, attuale numero 8 al mondo, si è concesso ad una gioiosa intervista nel post gara, nella quale ha esternato tutte le sue emozioni: “è ...

Wimbledon 2018 : CLAMOROSO RIBALTONE - Roger Federer eliminato! Kevin Anderson rimonta dallo 0-2 e vola in semifinale : CLAMOROSO colpo di scena a Wimbledon: Roger Federer è stato eliminato da Kevin Anderson al termine di una partita pazzesca e che rimarrà nella storia dello Slam più prestigioso e amato. Il Maestro, indiscusso Re sull’erba londinese, si è arreso al cospetto dell’ostico giocatore sudafricano, capace di imporsi per 3-2 (2-6, 6-7(5), 7-5, 6-4, 13-11) dopo 4 ore e 17 minuti di autentica battaglia. Il 32enne ha piazzato una rimonta ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer-Kevin Anderson - quarti di finale. Data - programma - orari e tv : quando gioca il Maestro? : ... vi aggiorneremo in merito FEDERER-Anderson: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING Federer-Anderson, quarto di finale di Wimbledon 2018, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer-Kevin Anderson - quarti di finale. Data - programma - orari e tv : quando gioca il Maestro? : Roger Federer prosegue la sua cavalcata a Wimbledon 2018, strapazza Mannarino con un rapido 3-0 e vola ai quarti di finale dove affronterà Kevin Anderson, oggi capace di avere la meglio sul francese Monfils al termine di un incontro tiratissimo. Il Maestro sta incantando per il gioco espresso sull’amata erba londinese e vuole proseguire la propri avventura fino all’atto conclusivo con l’obiettivo di imporsi ancora una volta nel ...

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi non rimonta e viene eliminato da Kevin Anderson : Non riesce la rimonta ad Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto in quattro set dal sudafricano Kevin Anderson, numero otto del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Il match è ripreso oggi dopo che nella giornata di ieri la pioggia aveva interrotto la partita sull’1-1 nel quarto set e con Anderson in vantaggio. A fare la differenza è stato sicuramente il ...

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi e Kevin Anderson interrotti dalla pioggia. In vantaggio il sudafricano : Nel terzo set la partita si sviluppa sul filo dell'equilibrio e l'azzurro ha la sua possibilità nel quarto game contro il potente servizio del numero 8 del mondo. Ancora una volta, però, Anderson ...