Wimbledon e la semifinale infinita | quando il tennis diventa un romanzo

Tennis - Wimbledon Anderson vince la semifinale più lunga della storia. Isner cede 26-24 al quinto : Altro che fast Tennis: questa partita ha rimpolpato le fila di chi vorrebbe un Tennis meno 'bum bum', meno influenzato dalla potenza dei servizi, in modo che lo sport della racchetta venisse ...

LIVE Wimbledon - Nadal-Djokovic in DIRETTA : semifinale da brividi - chi vince sarà campione? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, venerdì 13 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per le semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma, dopo l’altra semifinale, Anderson-Isner, sarà la sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. sarà questa la terza sfida tra i due ...

Nadal-Djokovic - Semifinale Wimbledon 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Un antipasto di finale. Sono coloro che fino ad oggi hanno destato la migliore impressione sull’erba di Wimbledon in questo torneo del 2018: domani in programma la Semifinale tra Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il numero uno al mondo contro il serbo, che è stato nelle scorse stagioni a lungo in testa al ranking ATP. Una sfida che sarà sicuramente spettacolare: con l’assenza in tabellone di Roger Federer, sconfitto da Anderson ai ...

Wimbledon : Nadal in semifinale : ANSA , LONDRA , 11 LUG Approda in semifinale anche RafaNadal, dopo quasi cinque ore di battaglia tennistica contro JuanMartin Del Potro. Il numero 1 al mondo, ora favorito deiChampionships dopo l'uscita di scena di Roger Federer, si èimposto in cinque set sull'argentino , 75 67, 7, 46 64 64, .Venerdì Nadal troverà Novak Djokovic, vincente su Kei ...

Wimbledon - Nadal raggiunge Djokovic in semifinale : Il numero 1 al mondo, ora favorito dei Championships dopo l'uscita di scena di Roger Federer , si è imposto in cinque set sull'argentino: 7-5, 6-7 , 7-9, , 4-6, 6-4, 6-4 il punteggio finale del match.

Wimbledon 2018 : i risultati dei quarti di finale maschili. Roger Federer eliminato! Rafa Nadal batte Del Potro al quinto set : è semifinale con Djokovic! : L’impensabile è accaduto, l’inconcepibile si è avverato. È la frase che meglio racchiude la giornata di quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Come altro definire l’eliminazione di Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo e, manco a dirlo, favoritissimo. A firmare l’impresa è stato Kevin Anderson, che mai prima di oggi aveva strappato un solo set allo svizzero. Una tradizione che si stava ...

Wimbledon - Isner vola in semifinale : affronterà Anderson : LONDRA - John Isner è il terzo semifinalista del torneo di Wimbledon maschile, terza prova stagionale del Grande Slam. Il gigante americano ha battuto in quattro set l'altro corazziere del circuito, ...

Wimbledon – Del Potro esce a testa alta : Nadal fatica e vola in semifinale : Ai quarti di finale è Rafa Nadal contro Juan-Martin Del Potro, occorrono 5 set allo spagnolo per volare in semifinale a Wimbledon Dopo quasi 5 ore di match, Rafa Nadal trionfa su Juan-Martin Del Potro nel quarto di finale di Wimbledon che l’ha visto protagonista. Una partita combattuta fino alla fine ed equilibrata, di cui le sorti si sono decise al quinto set. Il tennista numero 1 della classifica mondiale si alternano perfettamente ...

Rafael Nadal-Novak Djokovic - semifinale Wimbledon 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2018. Il numero 1 del mondo ha dovuto sudare tantissimo per sconfiggere Juan Martin Del Potro: lo spagnolo, sotto 1-2, è riuscito però a rimontare l’argentino e a guadagnarsi il passaggio del turno nel terzo Slam stagionale. Il mancino di Manacor ora se la dovrà vedere con Novak Djokovic in quella che sembra essere una finale anticipata visto che Roger Federer è stato ...