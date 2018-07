Wimbledon | Anderson va in finale dopo una gara da 6 ore e 36 minuti

Wimbledon : incredibile Anderson - batte Isner dopo più di 6 ore e mezza e vola in finale : É stata una vera e propria battaglia quella tra il n°8 e il n°10 del mondo: ci sono volute 6 ore e 36 minuti prima che Wimbledon conoscesse il nome del primo finalista nel singolare maschile. ...

Wimbledon 2018 : Kevin Anderson batte John Isner dopo sei ore e mezza e va in finale! Finisce 26-24 al quinto set : Una semifinale epica, la più lunga della storia di Wimbledon: il sudafricano Kevin Anderson batte lo statunitense John Isner dopo sei ore e trentacinque minuti di aspra battaglia sportiva con il punteggio di 7-6(6) 6-7(5) 6-7(9) 6-4 26-24 ed approda in finale. Incontrerà il vincente della sfida tra l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic. Nel primo set gli unici problemi al servizio per il sudafricano si palesano nel terzo game, ...

Wimbledon 2018 - a che ora inizia Nadal-Djokovic? La maratona Isner-Anderson ha posticipato tutto. Si gioca in serata - rischio rinvio a domani : A seguire, o, meglio, in inglese, followed by: una dicitura che si legge sempre negli ordini di gioco dei tornei di tennis (molto più rari i non prima, in inglese not before): il protrarsi della prima semifinale di Wimbledon, tra il sudafricano Kevin Anderson e lo statunitense John Isner mette a repentaglio il via della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. La prima semifinale, infatti, iniziata poco dopo le 14 ora ...

Wimbledon – Volandri critica Federer : “sconfitta contro Anderson? Nadal non avrebbe perso. Ecco cosa ha sbagliato Roger” : Mentre tutti hanno esaltato il talento di Kevin Anderson, dopo la vittoria nei quarti di finale di Wimbledon contro Federer, Filippo Volandri ha preferito sottolineare i demeriti di Roger Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di ...

