Wimbledon | Anderson-Isner 1-2 al terzo tie break

Wimbledon – Volandri critica Federer : “sconfitta contro Anderson? Nadal non avrebbe perso. Ecco cosa ha sbagliato Roger” : Mentre tutti hanno esaltato il talento di Kevin Anderson, dopo la vittoria nei quarti di finale di Wimbledon contro Federer, Filippo Volandri ha preferito sottolineare i demeriti di Roger Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di ...

LIVE Wimbledon - semifinali in DIRETTA : Djokovic-Nadal e Anderson-Isner - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali maschili del torneo di Wimbledon 2018. In questo venerdì 13 del mese di luglio 2018 si decideranno i due giocatori che, domenica alle ore 15 italiane, tenteranno di succedere a Roger Federer nell’albo d’oro dei Championships. Il programma di oggi parte alle ore 14, con una sfida ad altezza oltre i due metri tra Kevin Anderson e John Isner: il sudafricano è alla ricerca della ...

Wimbledon – Djokovic esalta Kevin Anderson : “top player su tutte le superifici. Federer ha giocato al meglio ma…” : Novak Djokovic ha esaltato il talento di Kevin Anderson, fresco vincitore dei quarti di finale di Wimbledon contro Roger Federer: secondo Nole il sudafricano è un top player Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di gioco. La rimonta ...

Tennis - Wimbledon - semifinali : Nadal-Djokovic e Anderson-Isner : Come spesso accade, Wimbledon propone come piatto forte del secondo venerdì, una semifinale nobile e una semifinale tra outsider. Quella nobile , programmata per seconda, la giocheranno Rafael Nadal e ...

Wimbledon 2018 : semifinali maschili - Djokovic-Nadal al capitolo numero 52 - Anderson-Isner per la sfida dei lunghi : Da una parte ci sono 31 Slam, più di 1700 vittorie in carriera, 147 titoli di singolare e cinque vittorie a Wimbledon. Dall’altra, ci sono due giocatori alla ricerca della prima finale ai Championships, nonché di legittimazione delle loro carriere, ognuno per motivazioni diverse. Le semifinali maschili di Wimbledon potrebbero racchiudersi tutte qui, ma non sono solo numeri, non sono un puro confronto di palmares. Primi a scendere in campo, ...

Wimbledon – La preoccupazione di Federer : “Anderson non mi ha sorpreso - ecco cosa è andato realmente storto” : Eliminazione preoccupante quella di Roger Federer a Wimbledon: il campione svizzero analizza così la sconfitta contro Anderson Clamoroso quanto accaduto nel pomeriggio di ieri sul campo-1 di Wimbledon: Kevin Anderson, contro ogni pronostico, ha eliminato Roger Federer. Il campione svizzero, favorito numero 1 per la vittoria finale dello Slam britannico, è stato sconfitto al 5° set dopo una maratona durata oltre 4 ore. Sconfitta alla quale ...

Wimbledon : Federer out - Anderson fa la partita della vita : Federer è incredibilmente fuori da Wimbledon. E’ accaduto quello che nessuno si aspettava, non solo tra i tifosi di ‘Re Roger’ ma anche tra tutti gli appassionati di questo sport. Il campione svizzero era in splendida forma e nei turni precedenti aveva messo d’accordo gli addetti ai lavori che lo vedevano ancora una volta come il netto favorito dello Slam londinese. La sconfitta di Roger Federer E’ successo ...

Wimbledon - Isner vola in semifinale : affronterà Anderson : LONDRA - John Isner è il terzo semifinalista del torneo di Wimbledon maschile, terza prova stagionale del Grande Slam. Il gigante americano ha battuto in quattro set l'altro corazziere del circuito, ...