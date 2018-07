Wells Fargo non decolla | utili e ricavi in calo nel secondo trimestre

New York : in rally Wells Fargo : Brillante rialzo per Wells Fargo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,33%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wells ...

Dollaro USA - secondo Wells Fargo si avvicina un'altra discesa : Dopo i saliscendi dell'ultimo periodo, cosa succederà alla quotazione del Dollaro USA. secondo gli analisti di Wells Fargo (una delle quattro più grandi banche degli Stati Uniti insieme a Bank of America, Citigroup e JP Morgan Chase) il biglietto verde potrebbe scendere nei prossimi mesi contro la maggior parte delle principali valute. Questo dovrebbe avvenire in scia alle evoluzioni della politica monetaria.I driver del Dollaro USAIl Dollaro ...

Lettura rialzista per Wells Fargo : Chiusura del 6 giugno Effervescente Wells Fargo , tra i componenti dello S&P 100 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,00%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di ...

Wells Fargo Championship : trionfa Jason Day. Bene Molinari - crolla Woods : Da giovedì 10 maggio a domenica 13 Francesco Molinari, Tiger Woods e quasi tutti i migliori giocatori al mondo saranno impegnati nel The Players Championship , sempre in diretta esclusiva su Sky ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day non stecca e si aggiudica il Wells Fargo Championship : Con un solido -2 nell’ultimo e decisivo round Jason Day resiste in prima posizione aggiudicandosi il Wells Fargo Championship (montepremi 7,7 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour, svoltasi sul duro percorso par 71 del Quail Hallow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti), ha visto l’australiano chiudere con lo score complessivo di -12 (272 colpi), due meglio degli statunitensi Aaron Wise e Nick Watney, secondi con ...

Wells Fargo Championship : Molinari e Woods in rimonta. Day prende la testa della classifica : Nella seconda e ultima giornata quarti, semifinali e finali per il primo e per il terzo posto , diretta dalle ore 15 alle ore 19 su Sky Sport 2 HD , . TUTTI I VIDEO DI GOLF Guarda tutti i video

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day svetta in testa al Wells Fargo Championship. Grande rimonta per Francesco Molinari : Rivoluzione al comando della classifica del Wells Fargo Championship, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. L’australiano Jason Day si è issato al comando della classifica chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) ed ergendosi al comando con 10 colpi totali sotto il par, grazie ai cinque birdie messi a referto tra le buche 9 e 15, che gli hanno ...

Golf - Wells Fargo show : Malnati in testa - Molinari 28° : ROMA - Il Wells Fargo Championship , PGA Tour, di Golf continua a regalare spettacolo tra rimonte, conferme ed eliminazioni eccellenti. A metà gara lo statunitense Peter Malnati è passato al comando ...

Aprivano conti fantasma per incassare i bonus - Wells Fargo paga 480 milioni : MILANO - Wells Fargo Bank, una delle quattro banche principali degli Stati Uniti, ha annunciato il pagamento di 480 milioni di dollari per chiudere lo scandalo scoppiato dopo le rivelazioni sulla ...

Wells Fargo Championship : perdono terreno Woods e Molinari. Malnati nuovo leader : Wells Fargo, LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE SU SKY: Sabato 5 maggio: dalle ore 21 alle ore 24 , Sky Sport 3 HD, Domenica 6 maggio: dalle ore 21 alle ore 24 , Sky Sport ...