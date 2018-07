CARONTE - CALDO FINO A 40 GRADI IN ITALIA/ Meteo - Weekend bollente : bollino giallo in sette città : CARONTE, CALDO FINO a 40 GRADI in ITALIA: Meteo, weekend bollente sulla Penisola, bollino giallo per sette città. Ma poi tornerà la pioggia con forti precipitazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:25:00 GMT)