Voucher | Camusso | La Cgil darà battaglia

(Di venerdì 13 luglio 2018) L'annuncio di Luigi Di Maio sulla reintroduzione deiha stupito un po' tutti. Il capo politico del Movimento 5 Stelle e Ministro per lo Sviluppo Economico e per il Lavoro era infatti stato uno degli esponenti del fronte anti. La Cigl aveva raccolto le firme per promuovere un referendum, reso poi non necessario perché il Governo Gentiloni decise di abrogarli. Di Maio li definì, due anni fa, uno strumento che "umilia giovani e non" perché crea "lavoratori privi di tutele" e per questo era pronto a sostenere il referendum per "eliminare la schiavitù dei".Adesso, invece, da Ministro ha cambiato idea su pressione della Lega e del Ministro Centinaio che li reputa necessari per agricoltura e lavori stagionali. Da oppositore dei- senza se e senza ma - è pronto ad un compromesso "purché non ci siano abusi", concetto di per sé piuttosto inconsistente: "Se si ...