Volvo Car Mobility lancia il nuovo brand M

Volvo Car Mobility lancia il nuovo marchio per la mobilità : Volvo Cars punta su M, un nuovo marchio per la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, annuncia oggi in anteprima la prossima introduzione di M, un nuovo marchio che amplierà le attività internazionali della Casa nell’ambito della mobilità fornendo un affidabile accesso on demand a vetture e servizi mediante una app intuitiva. Inoltre, M raccoglierà ...

Volvo Ocean Race - quattro clienti Sky a Cardiff per l'arrivo della nona tappa : Alcuni clienti Sky, infatti, dal 7 al 9 giugno sono stati ospiti a Cardiff, città di arrivo della nona tappa del giro del mondo in barca a vela vinta da Team Brunel. Chi sono stati i privilegiati? ...

Volvo Cars a tutta sostenibilità" : ...dimostrando la sua responsabilità sull'utilizzo di materie plastiche riciclate e inoltre si è impegnata a eliminare gli oggetti in plastica monouso da tutte le sue sedi e dai suoi eventi nel mondo ...

Volvo Cars s’impegna per l’ambiente : il 25% di plastica riciclata in ogni vettura nuova a partire dal 2025 : Volvo Cars si differenzia e punta all’utilizzo sulle proprie vetture del 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, ha annunciato oggi l’ambiziosa intenzione di adoperarsi affinché, a partire dal 2025, almeno il 25% della plastica utilizzata per la realizzazione di ogni nuova Volvo sia ricavato da materiale di riciclo. Volvo Cars ha inoltre esortato i fornitori ...

Car Design Award : vincono Honda - Jaguar e Volvo : Il Suv più compatto della gamma Jaguar ha una forte personalità che mira ad attirare giovani metropolitani e irrompe nel mondo dell'auto come musica pop'. La Jaguar E-Pace IL LINGUAGGIO Volvo - Il ...

Volvo Cars e Polestar lanciano Polestar Engineered - la nuova linea di auto elettrificate ad alte prestazioni : Polestar Engineered, la svolta elettrice di Volvo Cars e Polestar Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, è in procinto di lanciare una nuova linea ottimizzata di vetture elettrificate ad elevate prestazioni, denominata Polestar Engineered e sviluppata specificamente per le sue nuove auto ibride plug-in della Serie 60 con motore T8 Twin Engine. L’annuncio arriva una settimana prima della presentazione della nuova ...

Volvo V60 Polestar - la supercar che si crede station wagon : Dopo averle dato una rapida occhiata i più distratti vedono solo una Volvo station wagon, mentre chi ha un minimo di attenzione in più capisce che si tratta di una supercar travestita da familiare. È la V60 Polestar, l’unica auto di serie ad avere le sospensioni Ohlins regolabili manualmente. Anzi no, non è l’unica, perché condivide questo primato con un altro modello, la Lamborghini Aventador. Un dettaglio del genere potrebbe ...

Volvo Ocean Race - Dongfeng davanti a tutti nella Sky Ocean Rescue In-Port Race di Cardiff : I primi tre team delle In-Port Race Series della Volvo Ocean Race hanno mantenuto la posizione sul podio anche a Cardiff “Siamo molto felici. E’ sempre bello vincere una In-Port Race,” ha dichiarato lo skipper Charles Caudrelier poco dopo aver tagliato il traguardo. “Credo che stiamo migliorando nelle regate inshore e per il team è un fattore positivo, per il morale, prima delle ultime due tappe.” Il leader della speciale classifica delle ...

Auto – Volvo Cars si focalizza su nuovi modi di presentare auto e servizi ai consumatori : Volvo Cars rivolge la sua attenzione ai consumatori, ecco le novità apportate ad auto e servizi Volvo Cars, Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, continuerà a differenziare la propria azione rispetto ai tradizionali eventi del mondo automobilistico per focalizzarsi su attività realizzate su misura per lanciare e presentare agli operatori dell’informazione e al pubblico le nuove auto, le tecnologie e i servizi del futuro. Lo ...

Volvo Cars e il Gruppo Volvo cedono la proprietà della Volvo Ocean Race : Niente più Volvo Ocean Race per Volvo Cars e Gruppo Volvo che cedono la proprietà ad Atlant Ocean Racing Spain S.L Dopo aver gestito la Volvo Ocean Race con successo per 20 anni, Volvo Cars e Volvo Group hanno preso la decisione di cederne la proprietà ad Atlant Ocean Racing Spain S.L, società affiliata ad alcune delle organizzazioni che fanno attualmente parte del team di gestione della regata Oceanica. “Dopo 20 anni riteniamo sia giunto il ...

Volvo Cars Italia consegna una XC40 a Luciano Spalletti : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti aveva gia' ricevuto una XC60 al momento dell'annuncio del rinnovo della collaborazione fra Volvo Car Italia e la società nerazzurra, lo...

Volvo Ocean Race : a Cardiff trionfa il Team Brunel - classifica cortissima : Team Brunel, guidato dallo skipper olandese Bouwe Bekking e con il velista italiano Alberto Bolzan, si è aggiudicato la nona tappa della Volvo Ocean Race. La classifica per la vittoria finale è sempre più corta Dopo un deludente sesto posto ad Auckland, qualcosa è cambiato per l’equipaggio della barca olandese del veterano Bouwe Bekkinkg tra cui figura il friulano Alberto Bolzan alla sua seconda regata intorno al mondo. Team Brunel ha ottenuto ...

Volvo Ocean Race – VNR : Finale ad alta tensione a Cardiff : Meno di un miglio. Tanta è la distanza che separa i due leader della nona tappa della Volvo Ocean Race Dopo oltre otto giorni di regata attraverso l’Atlantico, la nona tappa era partita da Newport negli USA diretta a Cardiff in Galles, il duo di testa naviga a distanza molto ravvicinata. E per aggiungere ancor più pathos, la terza barca Dongfeng Race Team, che non vede l’ora di rifarsi della delusione della ottava tappa in cui fu spinta giù dal ...