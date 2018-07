Volley | Italia verso i Mondiali | i convocati per il collegiale | out Zaytsev e Juantorena

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incomincia il cammino - i convocati per il primo collegiale. Assenti Zaytsev e Juantorena : L’Italia incomincia la marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si ritroverà lunedì 16 luglio a Cavalese (Trento) dove si disputerà un collegiale di cinque giorni: i ragazzi di Chicco Blengini avranno modo di tornare al lavoro e di iniziare a tutti gli effetti la marcia verso la rassegna iridata. Spiccano le assenze di Ivan ...

Beach Volley - Mondiale Under 19 Nanjing. Grande Italia sulla sabbia cinese! Tris di successi per gli azzurri : Tre partite e tre successi per l’ItalBeach impegnata ai Campionati Mondiali Under 19 a Nanjing in Cina nella prima giornata dedicata alle sfide del tabellone principale. Non si fermano più gli azzurri Di Silvestre/Marchetto, che hanno aggiunto due successi ai due, tutt’altro che scontati, conquistati nella prima giornata delle qualificazioni del torneo iridato giovanile. Debuttano con un successo atteso le azzurre ...

Beach Volley - Europei 2018 : le coppie dell’Italia ai raggi X : E’ un‘Italia forza tre quella che si presenta all’Europeo in Olanda ma non è sicuramente la migliore versione possibile della squadra italiana quella che si appresta ad affrontare l’avventura continentale. La coppia faro del movimento tricolore, Lupo/Nicolai, campioni in carica, arrivano all’appuntamento più atteso della stagione non al meglio delle sue possibilità a causa dello stop di oltre 100 giorni dovuto ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta FENOMENALI! Quanta Italia nel main draw maschile : Tre coppie Italiane al via nel tabellone principale maschile del Major Series di Gstaad: un sogno che si avvera grazie a Rossi/Caminati, la cui qualificazione poteva anche essere messa in bilancio alla vigilia e ad Abbiati/Andreatta che compiono un vero e proprio capolavoro e vanno ad impreziosire una stagione internazionale di grande qualità. Peccato, invece, per Zuccarelli e Traballi che non sono riuscite a portare l’Italia nel tabellone ...

Beach Volley - Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto : è main draw : Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale. Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa ...

Volley femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi - le cessioni e gli acquisti messi a segno. Quante Campionesse in Italia! : Il Volley Mercato si è infiammato, si stanno definendo le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1. Il massimo campionato italiano di Volley femminile si preannuncia altamente spettacolare e con tantissime stelle ai nastri di partenza. Vediamo nel dettaglio la composizione delle varie formazioni, tutte le rose, i movimenti, gli acquisti e le cessioni. CONEGLIANO: Le Campionesse d’Italia si rifaranno leggermente il look, rispetto ...

Volley - due mesi ai Mondiali : l’Italia si prepara - esordio a Roma contro il Giappone! Gli azzurri vogliono incantare : Mancano due mesi esatti ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria. Domenica 9 settembre sono infatti previsti i due match d’apertura della rassegna iridata, scenderanno subito in campo le Nazionali dei Paesi ospitanti. Gli azzurri dunque calcheranno il palcoscenico del Foro Italico in Roma per un match all’aperto contro il Giappone: i ragazzi del CT Chicco Blengini incominceranno la propria ...

Volley femminile - l’Italia inizia la corsa verso i Mondiali! Oggi il collegiale : Egonu e compagne per sognare il Sol Levante : Oggi incomincia a tutti gli effetti il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si giocheranno in Giappone a ottobre. Mancano ormai meno di tre mesi all’inizio dell’evento e la nostra Nazionale si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata dove potrà ricoprire il ruolo di outsider: come abbiamo visto durante l’ultima Nations League, le azzurre sono in grado davvero di battere chiunque e di ...

Sand Volley : Coppa Italia la alza ancora Scandicci : LA CRONACA DELLE FINALI- La finale per la Coppa Italia inizia subito con una grande lotta punto a punto: la prima zampata è della Savino Del Bene Scandicci con il muro su Milocco, poi Cicolari mette ...

Samsung Lega Volley Summer Tour : la Savino Del Bene Scandicci mette le mani sulla 20Coppa Italia : La cronaca delle finali. La finale per la Coppa Italia inizia subito con una grande lotta punto a punto: la prima zampata è della Savino Del Bene Scandicci con il muro su Milocco, poi Cicolari mette ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Debora Allegretti/Annibalini : primo sigillo! Si infortuna Martino : Bonifazi concede il bis : Giornata di prime volte, di conferme, di ritorni e di colpi di scena, quella dedicata a semifinali e finali della terza tappa del Campionato Italiano in programma al Castello Sforzesco di Milano davanti ad un pubblico foltissimo. La prima volta è quella, in campo femminile, di Debora Allegretti che, in coppia con Annibalini, conquista il suo successo numero uno in una tappa del circuito tricolore. Due anni fa l’ultima finale, in coppia con ...

Samsung Lega Volley Summer Tour : la Savino Del Bene Scandicci mette le mani sulla 20^ Coppa Italia : La Savino Del Bene Scandicci bissa il successo in Coppa Italia. Giulia Pascucci eletta MVP della tappa di Lido di Camaiore La Savino del Bene Scandicci si concede il bis nella 20^ edizione della Coppa Italia di sand Volley 4X4: nella prima tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour le toscane hanno difeso la coccarda tricolore conquistata soltanto un anno fa imponendosi, nella beach arena allestita al Lido di Camaiore, sulle ...

Samsung Lega Volley Summer Tour - decretate le squadre che si contenderanno la 20^ Coppa Italia in finale : Samsung Lega Volley Summer Tour: la 20^ Coppa Italia sarà contesa da Savino Del Bene Scandicci e LPM Bam Mondovì. Appuntamento alle 16:30 alla Beach Arena del Lido di Camaiore Da una parte la voglia di riconfermarsi e scrivere nuovamente il proprio nome nell’Albo d’Oro, dall’altra quella di una “matricola” desiderosa di sorprendere: la finale della 20^ Coppa Italia di Sand Volley 4X4 vedrà, come protagoniste, ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Domani le semifinali : Bonifazi e Ingrosso ci riprovano divisi - Toti/Allegretti per il primo sigillo : Una giornata pienissima di sfide con una formula spettacolare che rende ancora più interessante il grande appuntamento di Milano per la terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Giornata di sorprese, di conferme e di spettacolo, in campo e anche fuori con tanti appassionati, al Castello Sforzesco e al Quanta Club, ad assistere alle sfide che hanno decretato gli otto semifinalisti che saranno in campo Domani dalle 8 (diretta Eurosport) ...