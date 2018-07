Volley | A2 Maschile | Fonteviva da Massa a Livorno ma sempre in A

Volley : ratificate le iscrizioni alla Superlega e all'A2 Maschile : ...A2 Maschile- Aurispa Alessano Olimpia Bergamo Sferc McDonald's Brescia Pool Libertas Cantù MaterdominiVolley.it Castellana Grotte Messaggerie Artec Catania Tipiesse Cisano Bergamasco Cuneo Sport ...

Volley : A2 Maschile - Davide Fiscon un rinforzo per Ortona : Ortona , CHIETI, - La Sieco Service Ortona puntella il reparto degli schiacciatori con il ventenne Davide Fiscon prelevato dal Valsugana Volley Padova, in Serie B. LA CARRIERA - È giovane Davide ...

Volley : A2 Maschile - Filippo Maccabruni palleggerà a Lagonegro : Lagonegro, POTENZA,- La Rinascita Lagonegro punterà sulla verve giovanile e la classe di Filippo Maccabruni, diciannovenne regista, proveniente da Mondovì che vanta numerose esperenze nelle nazionali ...

Volley : A2 Maschile - Giacomo Leoni primo rinforzo per Alessano : Alessano, LECCE, -L' Aurispa Alessano si muove sul mercato facendo registrare il primo colpo in entrata. Si tratta del ventitreenne regista Giacomo Leoni , classe 1995 per 192 cm, che avrà il compito ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta FENOMENALI! Quanta Italia nel main draw maschile : Tre coppie Italiane al via nel tabellone principale maschile del Major Series di Gstaad: un sogno che si avvera grazie a Rossi/Caminati, la cui qualificazione poteva anche essere messa in bilancio alla vigilia e ad Abbiati/Andreatta che compiono un vero e proprio capolavoro e vanno ad impreziosire una stagione internazionale di grande qualità. Peccato, invece, per Zuccarelli e Traballi che non sono riuscite a portare l’Italia nel tabellone ...

Beach Volley - Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto : è main draw : Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale. Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa ...

Volley : A2 Maschile - Bellucci a Brescia sarà l'alter ego di Tiberti : Brescia -Si completa l'organico della Centrale del Latte Mc Donald's Brescia con l'arrivo del secondo palleggiatore che sarà l'alter ego di Alessandro Bellucci. Marchigiano di 190 cm, 21 anni appena ...

Volley : A2 Maschile - Hidde Boiswinkel giocherà Lagonegro : Lagonegro , POTENZA, - La Geosat Lagonegro si rinforza con l'arrivo del bomber olandese Hidde Boiswinkel , schiaccitore opposto ambito da tanti club ma che alla fine si è accordato con la società del ...

Volley : A2 Maschile - Brescia completa l'oranico con Bellucci : Brescia - Il pezzo mancante del puzzle della Centrale del Latte Mc Donald's Brescia si chiama Alessandro Bellucci: palleggiatore marchigiano di 190 cm, 21 anni appena compiuti, nato il 7 luglio 1997,, ...

Volley A2 maschile - Il Volley Prata riporta a casa Marini - l'esperto Corazza farà il libero : Prata, PN, - Quasi al completo il roster del Volley Prata per la stagione entrante con l'inserimento di due atleti amati ed apprezzati dal pubblico del PalaPrata. Si tratta di Daniele Marini e ...

Volley A2 maschile - Sandro Passaro sulla panchina di Gioia del Colle : Gioia DEL Colle, BA, - In casa Gioiella Gioia del Colle si è sciolto finalmente il nodo allenatore. Il presidente Nino Giordano, infatti, dopo attente valutazioni compiute assieme al direttore ...

Volley A2 maschile - Il portoricano Brian Negron il regista della neo-promossa Conad Lamezia : Lamezia TERME - Arriva da oltreoceano il palleggiatore della neo-promossa Conad Lamezia. E' Brian Negron portoricano di 22 anni, seppur ancora molto giovane fa parte già della rappresentativa ...

Volley A2 maschile - Leonardo Baciocco - 17 anni - nuovo martello di Santa Croce : Santa Croce SULL'ARNO , PI, - Ancora una novità nella rosa della Kemas Lamipel edizione 2018-19. Arriva dal Club Italia, nelle cui file ha militato nelle ultime due stagioni, il martello Leonardo ...