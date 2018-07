Volley | A2 Femminile | Perugia tessera la centrale Luisa Casillo

Sitting Volley : da domenica le azzurre in campo si renderanno protagoniste del Mondiale femminile : Da domenica si parte con il Mondiale femminile di Sitting Volley, le azzurre saranno protagoniste Nella giornata di ieri le azzurre del direttore tecnico Amauri Ribeiro sono arrivate in Olanda per prendere parte al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Lo storico esordio della nazionale tricolore, prima volta assoluta in una rassegna iridata, è fissato per domenica 15 luglio (ore 11) contro la plurititolata Cina: campione del Mondo 2010, ...

Volley : A2 Femminile - Francesca Trevisan torna a Montecchio : Montecchio MAGGIORE , VICENZA, - La montecchiana Francesca Trevisan dopo un lungo girovagare, si ferma nella squadra del proprio paese firmando un contratto con le Sorelle Raimonda Ipag . Dopo aver ...

Volley : A2 Femminile - Aurora Pistolesi nuovo acquisto per Baronissi : Baronissi, SALERNO,- acquisto di prospettiva per la P2P Baronissi che ha ingaggiato la diciannovenne schiacciatrice Aurora Pistolesi che nella scorsa stagione ha giocato nella Liu Jo Nordmeccanica ...

Volley Femminile - acquisti e cessioni più importanti : Sylla a Conegliano - dream team Monza : L'estate del Volley femminile [VIDEO] si accende con il mercato delle societa' che la prossima stagione disputeranno la serie A1 di Pallavolo. Sono diversi i colpi messi a segno dalle squadre più importanti, così come le cessioni. A muoversi in prima persona anche Conegliano, vincitrice dell'ultimo scudetto. Il club trevigiano ha acquistato Miriam Sylla, dopo aver perso Laura Melandri, trasferitasi a Monza, e la messicana Samantha Bricio, volata ...

Volley : A2 Femminile - Matilde Angelini - una regista per Mondovì : MONDOVI', CUNEO,- La Lpm Bam Mondovì di Davide Dalmati completa il reparto delle palleggiatrici ingaggiando la ventunenne marchigiana, alta 182 centimetri, Matilde Angelini che sarà la vice di ...

Volley Femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi - le cessioni e gli acquisti messi a segno. Quante Campionesse in Italia! : Il Volley Mercato si è infiammato, si stanno definendo le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1. Il massimo campionato italiano di Volley femminile si preannuncia altamente spettacolare e con tantissime stelle ai nastri di partenza. Vediamo nel dettaglio la composizione delle varie formazioni, tutte le rose, i movimenti, gli acquisti e le cessioni. CONEGLIANO: Le Campionesse d’Italia si rifaranno leggermente il look, rispetto ...

Volley : A2 Femminile - Agnese Cecconello ha scelto Baronissi : Baronissi, SALERNO,- Il mercato della P2P Givova Baronissi è in piena attività e per la prossima serie A2 di Volley la società consegna a coach Guadalupi un'altra atleta giovane e di qualità. Si ...

Volley : A1 Femminile - Fabiola Facchinetti vestirà la maglia di Monza : Monza- Fabiola Facchinetti sarà una giocatrice della Saugella Monza per la stagione 2018/2019. La centrale di Ronco Briantino è pronta a disputare la sua prima stagione nella massima serie ed in ...

Volley Femminile - l’Italia inizia la corsa verso i Mondiali! Oggi il collegiale : Egonu e compagne per sognare il Sol Levante : Oggi incomincia a tutti gli effetti il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si giocheranno in Giappone a ottobre. Mancano ormai meno di tre mesi all’inizio dell’evento e la nostra Nazionale si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata dove potrà ricoprire il ruolo di outsider: come abbiamo visto durante l’ultima Nations League, le azzurre sono in grado davvero di battere chiunque e di ...

Volley : A1 Femminile - a Chieri la promettente croata Dapic : Chieri , TORINO, - L'organico della Fenera Chieri '76 si rimpolpa con il decimo tassello. Nella squadra allenata da Max Gallo è arrivata la ventitreenne Barbara Dapic, laterale croata classe 1995, 193 ...

Mercato Volley Femminile - per Cuneo al centro c'è Marina Zambelli : Il bello dello sport, però , e' proprio che il vero unico giudice non è la 'carta' ma il campo. Nella nostra squadra dovrà sempre essere presente grande entusiasmo, la forza del gruppo sarà ...

ItalVolley Femminile verso il Mondiale : le convocate per il collegiale - Egonu presente : Dopo la sfortunata partecipazione alla Volleyball Nations League [VIDEO], la Nazionale di Pallavolo femminile volta pagina, in vista dei prossimi campionati del mondo, che si disputeranno nel mese di ottobre in Giappone. Nelle ultime ore, è stata resa nota la lista delle convocate azzurre per il primo collegiale. Le atlete si raduneranno a Roma, presso il Centro Onesti, a partire da dopodomani, lunedì 9 luglio. Tra le giocatrici convocate figura ...

Volley A2 femminile - Elisa Manzano colpo in entrata di Cutrufiano : Cutrufiano, LE, -colpo di mercato del Cuore di Mamma Cutrofiano che ha ingaggiato la centrale Elisa Manzano. Miglior muro d'Italia nella stagione 2008/2009, vincitrice di una Supercoppa Italiana con ...