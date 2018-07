Volley | A2 Femminile | Francesca Trevisan giocherà a Montecchio

Volley : A2 Femminile - Francesca Trevisan torna a Montecchio : Montecchio MAGGIORE , VICENZA, - La montecchiana Francesca Trevisan dopo un lungo girovagare, si ferma nella squadra del proprio paese firmando un contratto con le Sorelle Raimonda Ipag . Dopo aver ...

Volley : A2 Femminile - Aurora Pistolesi nuovo acquisto per Baronissi : Baronissi, SALERNO,- acquisto di prospettiva per la P2P Baronissi che ha ingaggiato la diciannovenne schiacciatrice Aurora Pistolesi che nella scorsa stagione ha giocato nella Liu Jo Nordmeccanica ...

Volley Femminile - acquisti e cessioni più importanti : Sylla a Conegliano - dream team Monza : L'estate del Volley femminile [VIDEO] si accende con il mercato delle societa' che la prossima stagione disputeranno la serie A1 di Pallavolo. Sono diversi i colpi messi a segno dalle squadre più importanti, così come le cessioni. A muoversi in prima persona anche Conegliano, vincitrice dell'ultimo scudetto. Il club trevigiano ha acquistato Miriam Sylla, dopo aver perso Laura Melandri, trasferitasi a Monza, e la messicana Samantha Bricio, volata ...

Volley : A2 Femminile - Matilde Angelini - una regista per Mondovì : MONDOVI', CUNEO,- La Lpm Bam Mondovì di Davide Dalmati completa il reparto delle palleggiatrici ingaggiando la ventunenne marchigiana, alta 182 centimetri, Matilde Angelini che sarà la vice di ...

Volley Femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi - le cessioni e gli acquisti messi a segno. Quante Campionesse in Italia! : Il Volley Mercato si è infiammato, si stanno definendo le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1. Il massimo campionato italiano di Volley femminile si preannuncia altamente spettacolare e con tantissime stelle ai nastri di partenza. Vediamo nel dettaglio la composizione delle varie formazioni, tutte le rose, i movimenti, gli acquisti e le cessioni. CONEGLIANO: Le Campionesse d’Italia si rifaranno leggermente il look, rispetto ...

Volley : A2 Femminile - Agnese Cecconello ha scelto Baronissi : Baronissi, SALERNO,- Il mercato della P2P Givova Baronissi è in piena attività e per la prossima serie A2 di Volley la società consegna a coach Guadalupi un'altra atleta giovane e di qualità. Si ...

Volley : A1 Femminile - Fabiola Facchinetti vestirà la maglia di Monza : Monza- Fabiola Facchinetti sarà una giocatrice della Saugella Monza per la stagione 2018/2019. La centrale di Ronco Briantino è pronta a disputare la sua prima stagione nella massima serie ed in ...

Volley Femminile - l’Italia inizia la corsa verso i Mondiali! Oggi il collegiale : Egonu e compagne per sognare il Sol Levante : Oggi incomincia a tutti gli effetti il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si giocheranno in Giappone a ottobre. Mancano ormai meno di tre mesi all’inizio dell’evento e la nostra Nazionale si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata dove potrà ricoprire il ruolo di outsider: come abbiamo visto durante l’ultima Nations League, le azzurre sono in grado davvero di battere chiunque e di ...

Volley : A1 Femminile - a Chieri la promettente croata Dapic : Chieri , TORINO, - L'organico della Fenera Chieri '76 si rimpolpa con il decimo tassello. Nella squadra allenata da Max Gallo è arrivata la ventitreenne Barbara Dapic, laterale croata classe 1995, 193 ...

Mercato Volley Femminile - per Cuneo al centro c'è Marina Zambelli : Il bello dello sport, però , e' proprio che il vero unico giudice non è la 'carta' ma il campo. Nella nostra squadra dovrà sempre essere presente grande entusiasmo, la forza del gruppo sarà ...

ItalVolley Femminile verso il Mondiale : le convocate per il collegiale - Egonu presente : Dopo la sfortunata partecipazione alla Volleyball Nations League [VIDEO], la Nazionale di Pallavolo femminile volta pagina, in vista dei prossimi campionati del mondo, che si disputeranno nel mese di ottobre in Giappone. Nelle ultime ore, è stata resa nota la lista delle convocate azzurre per il primo collegiale. Le atlete si raduneranno a Roma, presso il Centro Onesti, a partire da dopodomani, lunedì 9 luglio. Tra le giocatrici convocate figura ...

Volley A2 femminile - Elisa Manzano colpo in entrata di Cutrufiano : Cutrufiano, LE, -colpo di mercato del Cuore di Mamma Cutrofiano che ha ingaggiato la centrale Elisa Manzano. Miglior muro d'Italia nella stagione 2008/2009, vincitrice di una Supercoppa Italiana con ...

Volley A2 femminile - Lea Cvetnic - primo acquisto dell'Acqua e Sapone Roma : Come per ogni persona che fa sport, scendo in campo per vincere, con il lavoro e la grande abnegazione potremmo fare una bella stagione. Sono molto positiva perché la squadra sarà composta da ragazze ...

Volley A1 femminile - Sara Bonifacio completa il roster di Busto Arsizio : Busto Arsizio , VA, - Sara Bonifacio è da oggi ufficialmente una giocatrice della Unet E-Work Busto Arsizio ! La forte centrale della nazionale azzurra e campionessa d'Italia con Novara nel 2016/17, ...