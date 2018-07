Volete capire davvero l' innovazione? Studiate Marx | e lasciate perdere Zuckerberg

vita

: @DaniloToninelli Ma lo volete capire che il Popolo ne ha le scatole piene? E basta......... L'importante che le dec… - Roberto32489449 : @DaniloToninelli Ma lo volete capire che il Popolo ne ha le scatole piene? E basta......... L'importante che le dec… - bIairkh : RT @xjoelkh: sono gelosissimo dei miei pv lo volete capire porca di quella madonna me li rovinate non li sapete fare nON LO CAPITE QUESTO B… - xjoelkh : sono gelosissimo dei miei pv lo volete capire porca di quella madonna me li rovinate non li sapete fare nON LO CAPITE QUESTO BASTQ -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Occorrerebbe fare quello che negli anni 70 e 80 Piero Angela ha fatto per la scienza. Non arrivo a dire che serve una pedagogia dell', ma certo occorre spiegare in maniera chiara e ...