Vittoria storica al Csm | ora al lavoro per tutti i magistrati

Giochi del Mediterraneo – Storica Vittoria della staffetta 4×400 azzurra femminile a Tarragona : Impresa Storica delle azzurre della staffetta 4×400 ai Giochi del Mediterraneo: un oro italiano che vale tanto L’Italia dell’atletica saluta Tarragona e la 18esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con una splendida medaglia d’oro, conquistata dalle ragazze della staffetta 4×400. Un’impresa Storica a Tarragona per Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo: le azzurre ...

Golf - storica Vittoria per Molinari. L'azzurro vince il primo titolo nel Pga Tour : Altra impresa storica per Francesco Molinari. Il Golfista azzurro vince il Quicken Loans National e conquista il primo titolo in carriera sul Pga Tour . Erano 71 anni che un italiano , seppur ...

Ballottaggi a Siena - storica Vittoria del Cdx : Luigi De Mossi nuovo sindaco : Il candidato civico sostenuto da Lega,Forza Italia e Fratelli d'Italia ha strappato la città al centrosinistra dopo oltre settant'anni di governo, battendo al Ballottaggio Bruno Valentini -

Ballottaggi - i gialloverdi esultano. Di Maio 'Risultati straordinari'. Salvini 'Vittoria storica' : ROMA - La luna di miele va avanti. E i cittadini italiani premiano la maggioranza gialloverde che sostiene il governo di Giuseppe Conte. E Luigi Di Maio e Matteo Salvini esultano. Per il capo politico ...

24Ore Le Mans - storica Vittoria Alonso : ANSA, - ROMA, 17 GIU - storica vittoria alla 24Ore di Le Mans per lo spagnolo Fernando Alonso. In gara con Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il pilota spagnolo che corre in F1 con la McLaren, alla ...

Roma intitolerà una strada a Giorgio Almirante. Meloni : «Una Vittoria storica». Rabbia Pd : «Il M5S ha gettato la maschera» : ... grazie ad una mozione di #FdI approvata oggi in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana. Un ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Gabriele Moroni e una Vittoria storica - l’apoteosi di Hachioji verso le Olimpiadi : Quando Gabriele Moroni si è appoggiato all’uscita dell’ultimo problema sapeva di aver riscritto la storia dell’Arrampicata sportiva italiana. Quando ha completato il suo sforzo con una tecnica sopraffina ha immediatamente compreso di essersi consacrato e di avere preso spazio nella leggenda di questo sport entro i nostri confini nazionali. Una mano ben salda sulla chiusura, l’altra ciondolante in area a esultare in ...

Giro d'Italia - storica impresa di Chris Froome : arriva da solo a Bardonecchia e ipoteca la Vittoria finale : Una delle tappe più belle di questo Giro d'Italia quella di Venaria Reale-Bardonecchia in cui tutte le previsioni ipotizzate prima della partenza si sono rivelate sbagliate. Quando mancano ottantasei ...

Sanità : Zaia - da sentenza Consulta Vittoria storica contro i tagli lineari (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La Consulta ha quindi anche messo in guardia su ipotetici futuri tagli. Un’affermazione significativa, che riprende un’altra sentenza che definiva le priorità della spesa pubblica (la 169/2017 ancora su ricorso del Veneto), e tra queste la Sanità in primis. Insomma, non

Sanità : Zaia - da sentenza Consulta Vittoria storica contro i tagli lineari : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - “Una vittoria storica. Non la si può definire diversamente”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia definisce la sentenza con la quale la Consulta ha decretato l’incostituzionalità del raddoppio surrettizio della durata di una manovra di fi

