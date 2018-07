VITALIZI | TAGLIO APPROVATO DALLA CAMERA Codacons offre al governo i suoi legali contro i

Taglio ai VITALIZI degli ex deputati : ecco la sforbiciata agli assegni : La delibera Fico approvata dall'Ufficio di presidenza della Camera taglia i vitalizi degli ex deputati: risparmio di 40 milioni l'anno, 200 in tutta la legislatura. Gli assegni degli...

Taglio dei VITALIZI : ecco chi ci rimetterà di più : C'è chi brinda e chi si dispera. Se da una parte i Cinque stelle possono festeggiare per aver vinto una delle loro battaglie simbolo, ora 1240 ex deputati dovranno fare i conti con un cospicuo Taglio dei loro vitalizi, salvo interventi della Corte Costituzionale. Il presidente della Camera Fico ha spiegato che "la maggior parte degli assegni saranno ridotti in una misura che va dal 40 al 60%", in base al ricalcolo su base contributiva ...

Di Maio : "dopo i VITALIZI ora il taglio dei parlamentari. Sul Decreto Dignità no fiducia" : È un Luigi Di Maio soddisfatto quello che il giorno dopo l'ok dell'ufficio di presidenza della Camera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati dice:ora mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentariIl vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro è intervenuto stamattina ad Agorà Estate su Rai 3. Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva proposto un taglio dei ...

Camera - il taglio ai VITALIZI è realtà : M5s in festa : Aggiornamento ore 16:18 - L'Ufficio di Presidenza della Camera ha approvato la delibera del Presidente Fico e dunque ora il taglio dei vitalizi agli ex deputati è una realtà, dal 1° novembre sarà in vigore. Subito dopo che la notizia è stata diffusa, il vicepremier Luigi Di Maio ha festeggiato brindando con uno spumante che lui ha chiamato "Bye bye vitalizi", con il ministro dei Rapporti Parlamentari Riccardo Fraccaro e la vicepresidente ...

Taglio dei VITALIZI : Salvini - ora i senatori - chi vuol fare ricorso si vergogni : Matteo Salvini si augura che a breve dopo il Taglio dei vitalizi degli ex deputati vengano tagliati anche quelli dei senatori. Al suo arrivo alla festa della Lega a Barzago, il ministro dell'Interno a proposito degli ex senatori ha detto: "Penso e spero che in fretta avranno lo stesso trattamento equo" degli ex deputati. "Ci sono milioni di pensionati - ha sottolineato - che non arrivano a mille euro al mese e quindi non si ...

Per Di Maio è una giornata da ricordare : approvato il taglio dei VITALIZI : Una giornata di festeggiamenti per i componenti del Movimento 5 Stelle, con palloncini e bottiglie di spumante in piazza Montecitorio, proprio di fronte al Parlamento. L'abolizione dei vitalizi, finalmente, sembra non essere più solo un sogno: 'Siamo riusciti a cancellare quello che è un privilegio e non un diritto - spiega Francesco Silvestri - ed è giusto festeggiare per un risultato simile'. Questo è solo uno degli obiettivi che il ...

Ilona Staller farà ricorso contro il taglio dei VITALIZI : Ilona Staller non ci sta. Tramite il suo avvocato Luca Di Carlo l'ex pornostar e deputata radicale ha annunciata di voler far ricorso contro l'abolizione dei vitalizi, sancita ieri dalla Camera dei Deputati: "È stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. È una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per ...

Cassese stronca il taglio ai VITALIZI : "Misura illegittima e ingiusta" : "L'assegno vitalizio per i parlamentari non esiste più dal 2012, non capisco perché si gioisca tanto". Così il professor Sabino Cassese stronca il "bye bye" ai vitalizi sancito ieri dalla Camera, con tanto di party e brindisi dei Cinque Stelle in vicolo Valdina, alle spalle di palazzo Montecitorio.Un provvedimento che secondo il giudice emerito della Corte Costituzionale potrebbe anche non reggere al vaglio della Consulta: ...

Abolizione VITALIZI - Roberto Fico : “Non è un taglio di costi - è una misura culturale e di riequilibrio sociale” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Camera Roberto Fico spiega la delibera per il taglio dei vitalizi parlamentari: "E' un atto fondamentale che mette fine a una disparità di trattamento che eisisteva nel Paese tra i cittadini e i propri rappresentanti. Sono certo che anche il Senato farà le sue valutazioni e continuerà in questo percorso che non è solo di taglio dei costi, anche se comunque parliamo di oltre 40 ...

Fico : taglio VITALIZI mette fine a disparità con i cittadini : Nessuna misura spot: è un atto approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera, che fa bene alle istituzioni e alla politica perché le riavvicina ai cittadini'. Così il presidente della Camera, ...

Sì della Camera al taglio dei VITALIZI : festa M5s - i dubbi delle opposizioni : Via libera dell'ufficio di presidenza di Montecitorio al taglio dei vitalizi degli ex deputati. I Cinquestelle festeggiano, mentre le opposizioni avanzano dubbi di costituzionalità -

Taglio VITALIZI - senza il Senato delibera debole ed esposta ai ricorsi : A finire sotto la Tagliola saranno solo le pensioni degli ex parlamentari che hanno fatto l’ultima legislatura alla Camera. Quelli che si sono “ritirati” dal Senato - per ora - sono esenti da tagli. Due pesi e due misure che saranno però oggetto di ricorsi sicuri e immediati...

VITALIZI - Camera approva il taglio/ Fico : “Politica più vicina ai cittadini” - Di Maio : “60 anni di attesa" : Vitalizi, Camera approva il taglio. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Camera approva taglio dei VITALIZI - Matteo Salvini dichiara : 'Stop ai vecchi privilegi' : A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nel corso delle ultime ore, è la notizia di Politica concernente l'approvazione, giunta dalla Camera, del tanto ambito taglio dei vitalizi, la cui delibera prevede che tale abolizione, dei vecchi privilegi previsti per gli ex-parlamentari, entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio 2019. Lo step successivo all'entrata in vigore del taglio ai vitalizi sarà l'approvazione del taglio ...