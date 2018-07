Vitalizi | Camera approva il taglio Fico | “Politica più vicina ai cittadini” | Di Maio

I tagli del nuovo Governo : la Camera dice si sui Vitalizi e adesso le pensioni : Parlando alle Commissioni Congiunte Industria e Lavoro in Senato, Luigi Di Maio ha elencato tutto ciò che lui ed il suo Esecutivo hanno in mente in materia previdenziale. Dalle misure indirizzate al superamento della riforma Fornero, a quelle che mirano a colpire i privilegi di politici e pensionati d’oro. Proprio sull’argomento tagli ieri è stata una giornata importante, perché alla Camera si discuteva dell’ormai famoso taglio dei vitalizi. A ...

Vitalizi - sì della Camera al taglio : la festa. Riguarda 1.240 assegni| Chi ci perde : Il provvedimento del presidente Roberto Fico taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo

La Camera dice sì al taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari (pronti a fare causa?) : La riforma dei vitalizi, bandiera, fin dagli albori, delle battaglie grilline, prende forma. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. Via libera al provvedimento. Nonostante le critiche, ...

La Camera taglia i Vitalizi. Non c'è niente da festeggiare : L’ufficio di presidenza della Camera ha approvato la norma che ricalcola i vitalizi degli ex parlamentari, assimilandoli alle pensioni calcolate col sistema contributivo. È dubbia la legittimità costituzionale di questa decisione, e su questo deciderà la Corte costituzionale, mentre è chiaro il mess

Vitalizi - la Camera ha approvato i tagli. Ecco cosa cambia (e chi ci perde) : Non scompaiono assegni e pensioni dei parlamentari, ma certamente si assottigliano con quella che il Movimento Cinque Stelle chiama l’abolizione dei Vitalizi. È una riforma fra le prime sponsorizzate dalla forza di governo e che vede la luce nel luglio del 2018, un anno dopo l’approvazione alla Camera di un testo simile, poi non passato al Senato. È il primo sponsor di questa legge, il ministro del Lavoro Luigi di Maio, a gioire sui social nel ...