Vitalizi | approvata la delibera alla Camera | riduzioni anche fino all' 80%

: Approvata la delibera che sforbicia i vitalizi degki ex parlamentari. Rocco Casalino guida i patlamentari del M5s s… - SalvatoreMerlo : Approvata la delibera che sforbicia i vitalizi degki ex parlamentari. Rocco Casalino guida i patlamentari del M5s s… - papel61 : RT @Labbufala: Approvata la riforma dei vitalizi, ricalcolati i vecchi assegni: a Bossi spettano giusti giusti 49 milioni. #ByeByeVitali… - salvaterross : RT @Labbufala: Approvata la riforma dei vitalizi, ricalcolati i vecchi assegni: a Bossi spettano giusti giusti 49 milioni. #ByeByeVitali… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Con la svolta del taglio dei, realizzata ieri dal governo Lega/5 Stelle, si è dato il via ad uno dei punti cardine del programma elettorale, contenuto nel contratto di governo dei giallo-verdi, con un risparmio per le casse statali che si aggira intorno ai 200 milioni per l'intera legislatura. La richiesta fatta dal presidente della, Roberto Fico, di tagliare idegli ex parlamentari, ha ottenuto il via libera dell'Ufficio di presidenza. Taglio aidei Deputati Ieri, 12 luglio, finalmente è cominciata la svolta promessa dnuova coalizione di governo con il taglio deidegli ex deputati. L'unico neo dellaè la presenza di alcune variazioni apportateproposta iniziale, è stata fissata una nuova data il 1° gennaio 2019 per l'entrata in vigore dei tagli (in prima analisi prevista per il 1° novembre del 2018). Inoltre, c'è ...