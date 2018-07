Violenza nei videogiochi | bisogna conoscere i limiti - editoriale

eurogamer

: #Abbattiamoilmuro del silenzio Cosa succede nella stanza di un bambino mentre la madre subisce maltrattamenti? Met… - SaveChildrenIT : #Abbattiamoilmuro del silenzio Cosa succede nella stanza di un bambino mentre la madre subisce maltrattamenti? Met… - Eurogamer_it : Siamo pronti per parlarne? #editoriale - gentipac : RT @asgi_it: Incendio campo Rom a Torino, 4 condanne per odio razziale, il giudice di I grado scrisse il rogo “fu il prodotto di un atavic… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Sparare a una folla di studenti senza alcun senso può essere divertente? È una domanda che emerge spontanea dopo che uno sviluppatore che Valve ha definito un "troll", noto come Ata Berdiyev, ha provato a far pubblicare su Steam un "simulatore di sparatorie di massa nelle scuole" dal titolo Active Shooter. I frequenti casi di cronaca nera che ci arrivano dagli Stati Uniti sono un contesto troppo delicato per un prodotto di questo genere. È subito scattata la denuncia di Infer Trust, associazione che fornisce supporto e consulenza a chi ha sofferto dicausata dalle armi. Difendendo il suo operato l'autore del gioco ha consigliato di "non prenderlo seriamente. È da prendere solo come una simulazione e nient'altro".Si poteva vestire i panni sia dell'operatore SWAT che deve intervenire sia di chi, invece, sta sparando sugli innocenti. È soprattutto quest'ultima possibilità ad aver ...