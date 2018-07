Violenza assistita | che cos’è e come combatterla

Violenza assistita - in 5 anni 427mila minori hanno visto le madri maltrattate dal compagno. Una su tre non denuncia : In Italia 427mila minori, in soli cinque anni, hanno vissuto la Violenza tra le mura domestiche nei confronti delle loro mamme, nella quasi totalità dei casi compiute per mano di un uomo. Bambini e bambine che assistono direttamente ai maltrattamenti o ne prendono coscienza notando i lividi, le ferite o i cambiamenti di umore nelle loro mamme. Oppure osservando porte, sedie o tavoli rotti in casa. Questi bambini, a volte, sono vittime a loro ...