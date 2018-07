Vino : in Veneto vendemmia al via a Ferragosto : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Tra poco più di un mese anche nel Veneto inizieranno le operazioni vendemmiali. Nella settimana di Ferragosto, o al massimo a partire da lunedì 20 agosto, si comincerà a raccogliere le uve Pinot e Chardonnay per le basi spumante, per poi procedere via via con tutte le altre varietà. Gli addetti ai lavori annunciano finalmente una vendemmia nella norma, visto che l’andamento meteo è stato fin qui sì ...

Vino : in Veneto vendemmia al via a Ferragosto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nell’area trevigiana e veneziana, come pure nelle altre zone viticole venete, l’invaiatura (maturazione) delle uve precoci e del Merlot ha già raggiunto buoni livelli. Anche in queste zone, dunque, l’avvio della vendemmia è confermato a ridosso di Ferragosto.I tecnici delle cantine dislocate lungo il Piave segnalano problemi di peronospora, ma ribadiscono che la situazione è sotto ...

Il 22 giugno si celabra il Vino rosato dal Veneto alla Puglia : Roma, 31 mag. , askanews, Il primo venerdì dell'estate è rosa. I Consorzi di tutela del Chiaretto di Bardolino, Valtènesi, Cerasuolo d'Abruzzo, Castel del Monte e Salice Salentino, freschi della firma ...

Vino : quello veneto mette le ali - il Prosecco traina il comparto : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – Continua l’exploit del Vino veneto all’estero, nonostante il calo della produzione registrato nella passata vendemmia (8,5 milioni di ettolitri di Vino, -16,5% rispetto al 2016). Il fenomeno Prosecco traina il comparto, con la Russia primo acquirente. L’analisi completa nel Report di veneto Agricoltura ha fotografato la passata stagione vitivinicola regionale caratterizzata da buone ...

Vino : quello veneto mette le ali - il Prosecco traina il comparto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Dall’analisi delle dichiarazioni di produzione 2017 risulta che la scorsa -vendemmia nel veneto ha prodotto 11 milioni di quintali di uve (-15,5%). Oltre i tre quarti del raccolto si concentra nelle province di Verona e Treviso, con la prima che totalizza il 33,2% e la seconda il 45,1% del totale. A seguito del boom del Prosecco, la quota regionale dei vitigni a bacca bianca è arrivata al 76% del ...

Vino : quello veneto mette le ali - il Prosecco traina il comparto (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Un discorso a parte merita di essere fatto per i vini spumanti, che anche nel 2017 hanno confermato l’exploit registrato negli anni passati. Il Prosecco in particolare vede schizzare il suo fatturato (+59,6% rispetto al 2016), confermandosi così come la punta di diamante italiana per il settore delle bollicine.Nel 2017, addirittura, per la prima volta in Italia il valore totale dello spumante ...

