Video di Marco Mengoni a Madrid con Funambulista in Cosas que no quise dicirte

Zucchero in Piazza San Marco a Venezia - un sogno realizzato in più di 3 ore di The Best Live : Video e scaletta : Zucchero in Piazza San Marco, per più di 3 ore di concerto. Le due serate uniche, a Venezia, sono in programma per il 3 e per il 4 luglio. Dopo il primo evento della serata di ieri, Zucchero in Piazza San Marco è atteso stasera, per la replica. Il tour europeo di Zucchero, The Best Live, è sbarcato ieri sera a Venezia per la prima delle uniche due date italiane previste per questa estate. Erano in 5.000 seduti tra lo sfondo suggestivo del ...