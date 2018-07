Vicenza | Gdf arresta badante filippina | gestiva un giro di usura con un bengalese 3

Vicenza : Gdf arresta badante filippina - gestiva un giro di usura con un bengalese (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso della perquisizione eseguita nei confronti dell’indagata filippina – che negli ultimi 4 anni ha dichiarato redditi per poco più di 1.300 euro annui e che, oltre a curare il giro d’usura, lavorava quale badante nell’abitazione di un ignaro anziano – un’ulteriore

Vicenza : Gdf arresta badante filippina - gestiva un giro di usura con un bengalese : Vicenza, 13 lug. (AdnKronos) - Su ordine del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, Claudia Brunino, alle prime luci dell’alba di lunedì scorso i Finanzieri della Tenenza di Schio (Vi), nell’ambito dell’operazione denominata “Pecunia”, hanno perquisito le abitazioni d

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una frode fiscale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’attività investigativa, coordinata da Orietta Canova, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Vicenza, è stata svolta dai finanzieri, che hanno scoperto un ingegnoso sistema di frode all’IVA perpetrato mediante la sistematica annotazione di fatture soggettivamente ines

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) - le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei r

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) – le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei responsabili di una significativa frode all’Imposta sul Valore Aggiunto perpetrata a vantaggio di una società operante nel trasporto di ...

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una frode fiscale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’attività investigativa, coordinata da Orietta Canova, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Vicenza, è stata svolta dai finanzieri, che hanno scoperto un ingegnoso sistema di frode all’IVA perpetrato mediante la sistematica annotazione di fatture soggettivamente inesistenti emesse, sin dall’anno 2011 da 4 società nazionali aventi natura di vere e proprie cartiere, per servizi di ...

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) – le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei responsabili di una significativa frode all’Imposta sul Valore Aggiunto perpetrata a vantaggio di una società operante nel trasporto di ...